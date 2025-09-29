Selena Gomez ám ảnh vợ chồng Justin Bieber đến thế này sao: Ngày trọng đại cũng cố bắt chước, lợi dụng tình cũ?

Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco đã tổ chức đám cưới vào ngày 27/9, tại tại California, Mỹ (theo giờ địa phương). Hậu hôn lễ thế kỷ, tờ Page Six phát hiện 1 chi tiết đáng chú ý là Selena Gomez đã thuê cùng 1 đơn vị tổ chức đám cưới Revelry Event Designers và chuyên gia tổ chức sự kiện Mindy Weiss, y chang với vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber.

Năm 2019, Revelry Event Designers và chuyên gia tổ chức sự kiện Mindy Weiss chính là đội ngũ biến đám cưới trong mơ của Justin Bieber - Hailey Bieber thành hiện thực. Vào thời điểm đó, giọng ca Baby và vợ người mẫu đã trao lời thề nguyện tại khu nghỉ dưỡng ven sông Montage Palmetto Bluff, ở Nam Carolina (Mỹ).

Thông tin Selena Gomez thuê cùng 1 chuyên gia, 1 công ty tổ chức hôn lễ với tình cũ gây xôn xao. Nhiều người bàn tán về việc Selena Gomez cố bắt chước, muốn lợi dụng Justin Bieber - Hailey Bieber gây chú ý cho đám cưới của mình. Ai cũng biết Selena Gomez và vợ chồng nam ca sĩ Peaches có mối duyên nợ tốn nhiều giấy mực của báo giới nhiều năm qua.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc Selena Gomez chọn Revelry Event Designers và chuyên gia Mindy Weiss giúp cô chuẩn bị cho hôn lễ là bình thường, nếu nữ nghệ sĩ cảm thấy công ty này đáp ứng được các yêu cầu của mình. Bên cạnh đó, Revelry Event Designers cũng không phải chỉ tổ chức mỗi đám cưới của Justin Bieber - Hailey Bieber, công ty này còn đứng sau ngày trọng đại của Demi Lovato (5/2025), tiệc sinh nhật của con gái Kylie Jenner và Travis Scott năm 2020, tiệc Roc Nation quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood của Jay-Z vào năm 2019, 2020 và 2023.

Lễ cưới của Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra tại 1 vườn ươm ở Santa Barbara, California với sự tham dự của khoảng 170 khách mời là người thân và bạn bè. Trong đó, có rất nhiều ngôi sao hạng A thân thiết với cô dâu - chú rể như ca sĩ Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, diễn viên Martin Short, Steve Martin và Paul Rudd...

Sau ngày cưới, Benny Blanco không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi đã cưới một công chúa Disney đời thực". Anh chia sẻ lên MXH những hình ảnh ngọt ngào bên bà xã như cặp đôi đan tay nhau sau khi trao nhẫn và lời thề nguyền bên nhau trọn đời, Selena Gomez mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, ngồi trên sofa cùng Benny. Ở 1 bức ảnh khác, Selena nằm gác đầu lên cánh tay ông xã, ngủ thiếp trên giường sau một ngày vui dài.

