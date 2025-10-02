Selena Gomez và Benny Blanco chính thức trở thành vợ chồng bằng 1 đám cưới hoành tráng, nhưng vô cùng kín đáo ở California (Mỹ), vào ngày 27/9 (giờ địa phương). Cặp đôi mời 170 khách, bao gồm nhiều ngôi sao hạng A như Taylor Swift, Paris Hilton, Paul Rudd, Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Zoe Saldana, Cara Delevingne...

Tuy nhiên, truyền thông và công chúng nhanh chóng soi ra vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham vắng mặt tại đám cưới của Selena Gomez. Ai cũng biết Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham là bộ 3 bạn thân, "như hình với bóng" ở Hollywood. Do đó, việc Nicola Peltz - Brooklyn Beckham mất hút trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã thổi bùng tin đồn vợ chồng con cả nhà Beckham bị Selena Gomez "cạch mặt", cấm cửa đến đám cưới.

Chơi thân với nhau là vậy, nhưng vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham lại không xuất hiện tại đám cưới của Selena Gomez

Trước nghi vấn này, nguồn tin thân cận với Nicola Peltz - Brooklyn Beckham phủ nhận cặp đôi nảy sinh xích mích với Selena Gomez và bị nghỉ chơi. Chia sẻ với Daily Mail, nguồn tin này khẳng định sự vắng mặt của Nicola và Brooklyn tại hôn lễ của Selena Gomez là điều không thể tránh khỏi. Thời gian gần đây, Nicola Peltz đang tích cực chuẩn bị cho vai diễn mới nên không sắp xếp được lịch trình đi ăn cưới. Nicola và Brooklyn được cho biết đã gửi lời chúc phúc đến Selena và Benny.

Nguồn tin thân cận với vợ chồng con cả nhà Beckham cho biết Nicola Peltz - Brooklyn Beckham vắng mặt ở đám cưới của Selena vì vướng bận lịch trình cá nhân

Dù phía Nicola Peltz - Brooklyn Beckham đã lên tiếng giải thích cho sự vắng bóng của mình tại đám cưới Selena Gomez, song cư dân mạng không mấy tin tưởng. Họ cho rằng lý do Nicola Peltz đưa ra quá khiên cưỡng, bởi không ai bận đến mức chẳng dành ra nổi 2 ngày đi dự đám cưới bạn thân.

Hơn nữa, thời gian qua, bộ ba Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham lộ rõ dấu hiệu xa cách, không còn chơi với nhau. Bài đăng cuối cùng của Selena Gomez và Nicola Pelt trên MXH đã từ tháng 12/2023. Vào tháng 8 vừa qua, khi Brooklyn và Nicola tổ chức lễ làm mới lời thề cưới, cặp đôi này cũng không mời Selena. Trong các dịp trọng đại của nhau, cả 3 cũng không để lại bất kỳ lời chúc mừng công khai nào, khác hẳn với trước đây.

Chừng đó chi tiết cũng đủ để thấy mối quan hệ bạn bè bất ổn của Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, việc họ có nghỉ chơi với nhau hay không vẫn chưa rõ. Câu trả lời cho tình bạn của cả 3 có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết.

Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham không có mặt trong các dịp trọng đại của nhau

Nguồn: Daily Mail