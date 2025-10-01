Trên trang cá nhân, Selena Gomez vừa "xả" thêm loạt ảnh nét căng trong "đám cưới thế kỷ" với Benny Blanco. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nhận được "cơn mưa" lời khen cho diện mạo xinh đẹp, yêu kiều chuẩn "công chúa Disney" trong chiếc váy cưới ren tinh xảo lộng lẫy đến từ thương hiệu Ralph Lauren.

Đặc biệt, netizen tinh mắt còn phát hiện ra chi tiết "khoe khéo" tình yêu của Selena Gomez - Benny Blanco trong chiếc váy cưới. Phải zoom lên mới thấy được giữa chiếc váy ren họa tiết hoa lá là trái tim có lồng chữ S+B, viết tắt tên của Selena và Benny. Chi tiết nhỏ bé nhưng tinh tế này nhanh chóng khiến fan phát sốt, "quắn quéo" trước tình yêu ngọt ngào mà cựu công chúa Disney dành cho chồng mới cưới.

Selena Gomez xả ảnh nét căng, khoe diện mạo cô dâu xinh đẹp ngút ngàn

Cô diện những chiếc váy cưới tôn dáng, gợi cảm đến từ nhà mốt Ralph Lauren

Có thể thấy Selena Gomez đã giảm rất nhiều cân, cô thon gọn hơn hẳn trong ngày trọng đại

Selena Gomez không chỉ xinh đẹp và còn tràn đầy vẻ rạng rỡ, hạnh phúc của người đang đắm chìm trong tình yêu

Cô khéo léo lồng ghép trái tim mang chữ S+B (Selena + Benny) trong lớp ren váy cưới để thể hiện tình yêu với chồng

Cận cảnh đóa hoa cưới linh lan tinh tế của mỹ nhân sinh năm 1992

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Tuy nhiên, đám cưới thế kỷ này cũng xuất hiện nhiều drama bên lề, gây ầm ĩ khắp các trang mạng xã hội. Đầu tiên, mẹ Selena Gomez được cho là rất thất vọng vì bị con gái hắt hủi, chọn ông ngoại là người dẫn vào lễ đường. Sau đó, bà Mandy Teefey đã phải lên tiếng giải thích về vấn đề này. Tiếp theo, Selena Gomez bị chỉ trích "vô ơn" khi bị nghi không mời cô bạn thân hiến thận Francia Raisa đến dự hôn lễ.