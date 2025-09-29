Selena Gomez và Benny Blanco vừa chính thức trở thành vợ chồng qua đám cưới hoành tráng diễn ra ngày 27/9 (giờ Mỹ). Đám cưới riêng tư, ấm cúng quây quần gia đình và nhiều sao hạng A, nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện những drama.

Truyền thông đưa tin mẹ của nữ ca sĩ - bà Mandy Teefey cảm thấy bản thân và chồng bị hắt hủi. Theo đó, họ không nằm trong kế hoạch tổ chức hôn lễ của con gái. Thay vì để mẹ ruột - người đã 1 mình nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn - dắt tay mình vào lễ đường trao cho chú rể, Selena Gomez lại lựa chọn ông ngoại cùng mình thực hiện nghi thức thiêng liêng này.

Đến nay, drama này đã có "cú twist" khi chính bà Mandy Teefey lên tiếng. Mẹ Selena Gomez chia sẻ lại ảnh cưới của con gái và nói: "Thật là lễ cưới hoàn hảo cho cặp đôi tuyệt vời nhất mà tôi biết! Buổi tối không thể nào tuyệt vời và hoàn hảo hơn! Hoàn hảo đến từng chi tiết! Gửi trọn tình yêu thương của tôi đến con gái xinh đẹp Selena và chàng rể tuyệt vời nhất Benny". Bà kết luận: "Đó là câu chuyện cổ tích đã trở thành sự thật và thật ấm lòng khi chứng kiến cha tôi dắt con bé vào lễ đường!".

Mẹ Selena Gomez lên tiếng làm rõ...

... drama bị con gái hắt hủi trong lễ cưới

Như vậy, bà Mandy Teefey đã đập tan nghi vấn bị con gái hắt hủi trong hôn lễ. Bà hoàn toàn hạnh phúc khi Selena Gomez được ông ngoại dẫn vào lễ đường, chứ không có chuyện buồn lòng, ghen tỵ như truyền thông đưa tin.

Bà Mandy Teefey sinh Selena Gomez khi mới 16 tuổi, rồi ly hôn Ricardo Joel nên mối quan hệ giữa Selena và bố đẻ không mất thân thiết. Cựu công chúa Disney từng chia sẻ bố đẻ "không ý kiến" về chuyện cô bước vào showbiz, nên đó là hành trình của riêng 2 mẹ con cô. Selena Gomez gắn bó và thân thiết với bố dượng Brian Teefey hơn hẳn.

Cô cũng rất gần gũi với ông bà ngoại David và Debbie. Năm 2023, nữ ca sĩ tiết lộ cô đang sống cùng ông bà ngoại trong biệt thự Encino của mình. Selena Gomez hạnh phúc chia sẻ họ luôn cùng nhau vào bếp và lúc nào cũng có đồ ăn dư thừa, cô không ngại ăn món dư từ hôm trước. Việc chọn ông ngoại là người dắt tay vào lễ đường đã được Selena Gomez quyết định từ khi nhận được lời cầu hôn. Ông bà đã mừng đến phát khóc khi nghe cháu ngỏ lời.

Nữ ca sĩ rất gần gũi và thân thiết với ông bà ngoại

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.