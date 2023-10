Selena Gomez - Hailey Baldwin liên tục đụng mặt và cùng dự tiệc tại Paris Fashion Week?

Mối quan hệ "lúc nóng lúc lạnh" của Selena Gomez và Hailey Baldwin luôn là chủ đề được netizen bàn tán. Justin Bieber và Selena Gomez từng là cặp tình nhân nổi tiếng nhưng đã chia tay vào năm 2018. Chỉ 1 thời gian ngắn sau, nam ca sĩ kết hôn với Hailey Baldwin. 2 "bóng hồng" trong cuộc đời giọng ca Baby cứ thế vướng tin đồn bất hòa rồi lại làm hòa.

Đến ngày 26/9, Selena Gomez và Hailey Baldwin được bắt gặp cùng xuất hiện ở 1 hộp đêm sau khi tham gia loạt sự kiện thuộc Paris Fashion Week, và trong bữa tiệc này còn có sự góp mặt của dàn sao Nicola Peltz, Kendall Jenner, Lori Harvey... Sau đó, Selena Gomez và Hailey Baldwin tiếp tục được "team qua đường" ghi lại cảnh cùng bước ra khỏi 1 nhà hàng sau bữa trưa. Điều này làm dấy lên suy đoán 2 ngôi sao đã dần trở nên thân thiết sau loạt drama ầm ĩ mạng xã hội.

Hailey Baldwin và Selena Gomez được bắt gặp ở cùng 1 hộp đêm

Tuy nhiên đến ngày 4/10, TMZ đưa tin Selena Gomez và Hailey Baldwin chỉ đến cùng 1 tòa nhà chứ không dự tiệc cùng nhau. Trên thực tế, họ ăn trưa ở những tầng khác nhau trong nhà hàng và không hề chạm mặt.

Tin đồn Selena Gomez dự tiệc cùng Hailey Baldwin được lan truyền bắt nguồn từ những video viral trên mạng xã hội TikTok. Đến nay tin đồn này đã được xác nhận là không chính xác.



TMZ làm rõ 2 ngôi sao chỉ đến cùng 1 địa điểm chứ không hề dự tiệc cùng nhau

Họ cũng không ăn trưa cùng nhau

Trước đó bất chấp những tin đồn bất hòa, Hailey khẳng định cô và Selena tôn trọng lẫn nhau và không hề có sự thù địch. Bà xã Justin Bieber cũng phủ nhận thông tin là "người thứ 3" chen vào cuộc tình của chồng và Selena Gomez. Đến tháng 10 năm ngoái, bức ảnh chụp chung của Selena và Hailey tại sự kiện đã làm dậy sóng mạng xã hội. Bức ảnh thân thiết này đã đập tan mọi tin đồn 2 ngôi sao bất hòa.

Nhưng đến đầu năm nay, Hailey bị cho là cùng cô bạn thân Kylie Jenner hùa vào chế giễu Selena Gomez. Bà xã Justin Bieber bị netizen "khủng bố" đến mức phải nhờ Selena Gomez can thiệp. Selena đành giải cứu Hailey bằng bài đăng: "Hailey đã liên hệ với tôi và cho biết cô ấy nhận về nhiều tin nhắn tiêu cực lẫn lời dọa giết. Tôi ủng hộ sự tử tế và mong tất cả mọi chuyện dừng lại".

Tuy nhiên đến tháng 7, Selena lại bị tố lôi kéo vợ chồng Justin - Hailey vào để PR cho ca khúc mới Single Soon. Trong 1 cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ tiết lộ ca khúc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của cô là Lose You To Love Me, được viết lúc Selena Gomez chia tay Justin Bieber.

Những tưởng Selena Gomez và Hailey Baldwin đã hòa thuận

Nhưng trên thực tế, drama giữa 3 nhân vật này vẫn chưa dừng lại

Nguồn: TMZ