Tranh cãi Selena Gomez bỗng "khịa" chuyện chia tay Justin Bieber, Hailey lợi dụng chồng để đáp trả?

Câu chuyện về mối quan hệ tay 3 giữa Selena Gomez và vợ chồng Justin Bieber - Hailey Baldwin kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng có dấu hiệu dừng lại dứt điểm. Những tưởng từ lần Selena - Hailey gặp gỡ ở sự kiện và bênh vực nhau sau loạt vụ ồn ào, mối quan hệ của cả 3 siêu sao đã trở lại trạng thái hoà hoãn, nhưng mới đây phát ngôn của giọng ca đình đám lại làm thổi bùng lên drama mới và phía vợ chồng Justin Bieber cũng có động thái "đổ dầu vào lửa".

Chuyện xảy ra khi Selena Gomez trả lời phỏng vấn cho Twilio Signal 2023, trong đó đáng chú ý nhất là phát ngôn ám chỉ của nữ ca sĩ về chuyện chia tay ầm ĩ cả showbiz với Justin Bieber năm xưa: "Khi tôi trải qua cuộc chia tay đầy đau khổ đó, tôi đã chắp bút viết lên ca khúc hay nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn được ở đó để tiếp động lực cho tất cả mọi người bất kể giới tính từng trải qua khoảng thời gian giống như mình. Tôi biết rằng rất nhiều người cố tình kéo bạn xuống đáy vực, khiến bạn gục ngã. Nhưng tôi muốn họ biết được rằng họ không hề đơn độc. Nếu tôi có thể vượt qua được, hi vọng ai đó ngoài kia thế giới cũng có thể vượt qua được". Ngay sau đó, Selena cũng tiết lộ bản hit yêu thích nhất của bản thân là Lose You to Love Me - ca khúc được cho là viết về mối tình độc hại của cô với Justin Bieber.

Selena Gomez thổi bùng lên tranh cãi mới vì phát ngôn về mối tình tan vỡ với Justin Bieber dù nam ca sĩ hiện nay đã có vợ

Selena Gomez và Justin Bieber từng là cặp đôi đẹp nhất showbiz thế giới, tuy nhiên mối tình của 2 siêu sao đã kết thúc sau vô số lần tan hợp. Sau thời gian ngắn chia tay Selena, giọng ca Baby kết hôn với Hailey Baldwin

Được biết, Lose You to Love Me là 1 trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Selena Gomez, giúp cô bước vào top Billboard Hot 100. 1 yếu tố quan trọng giúp tác phẩm này thành công chính là ca từ da diết, đánh sâu vào chuyện tình tan vỡ, đau khổ của Selena gửi đến tình cũ. Năm 2019, trong chương trình Zach Sang Show, Selena đã thừa nhận muốn Justin nghe ca khúc này: "Đó là Justin Bieber. Tôi thật sự mong muốn anh ấy có thể nghe được ca khúc này. Tất nhiên, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối hay níu kéo gì, chỉ là muốn anh ấy hiểu được cách tôi đưa những trải nghiệm vui buồn trong cuộc tình đó vào nghệ thuật như thế nào. Đây là 1 ý tưởng không tồi đúng không?".

Đáng nói, việc Selena Gomez bỗng nhiên "đào" lại chuyện tình tan vỡ năm xưa giữa thời điểm đầy yên bình này lại vấp phải ý kiến trái chiều. Không ít khán giá tố nữ ca sĩ tiếp tục giở chiêu trò để thổi bùng tranh cãi, hâm nóng tên tuổi và tiện quảng bá ca khúc mới Single Soon. Đây cũng được cho là chiêu trò Selena sử dụng nhiều năm qua.

Selena bị cho là giở chiêu trò câu kéo sự chú ý vì vừa ra ca khúc mới, kéo cả vợ chồng Justin - Hailey vào cuộc

Sự việc chưa dừng lại khi Justin Bieber bất ngờ trở lại mạng xã hội sau tận 3 tháng mất hút, trùng hợp thay lại vào đúng ngày tình cũ Selena Gomez tung ra ca khúc Single Soon, cụ thể vào ngày 26/8. Không chỉ Justin Bieber bị loạt netizen tố cố tình đăng bài để cướp spotlight của Selena, Hailey Baldwin cũng không tránh khỏi thị phi và bị tố lợi dụng, bắt Justin trở lại mạng xã hội vì muốn hơn thua với tình cũ của chồng.

1 trong số chi tiết trở thành cơ sở khiến netizen thêm tin rằng Hailey Baldwin đứng đằng sau bài đăng của Justin Bieber chính là sự xuất hiện của cháu gái của nữ người mẫu đình đám này trong bức ảnh.

Justin Bieber bỗng đăng ảnh vui vẻ bên Hailey đúng ngày Selena ra mắt ca khúc mới, netizen đồng loạt để lại bình luận tố cáo Hailey: "Hailey tránh xa điện thoại của Justin ra", "Hailey đừng có động tay vào Instagram của Justin hay bất cứ thứ gì nữa". Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực vợ chồng nhà Justin

Hiện tại tất cả ý kiến tranh cãi xoay quanh 3 nhân vật chính vẫn chỉ là suy đoán từ công chúng. Trước đây, Selena Gomez và Hailey Baldwin đều đồng loạt làm rõ thái độ tôn trọng đôi bên, thậm chí vợ của Justin còn liên lạc với Selena để xin giúp đỡ vì bị netizen "khủng bố", thêu dệt thông tin không có thật nhằm thổi bùng lên tranh cãi không đáng có. Bên cạnh đó, khán giả đều mong chờ động thái làm rõ của cả 3 siêu sao này và theo dõi diễn biến tiếp theo của drama mới.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Selena - Justin chia tay, tranh cãi giữa cặp tình cũ này và Hailey Baldwin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Nguồn: Geo News, Cosmopolitan, Twilio Signal