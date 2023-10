Angela Baby đang làm gì sau khi vướng bão phong sát dù được khẳng định không xem show Lisa (BLACKPINK)?

Những ngày qua, đêm diễn của Lisa (BLACKPINK) tại hộp đêm thoát y đối mặt với làn sóng tranh cãi lớn. Không những "nhân vật chính" mà ngay cả một số ngôi sao quốc tế khác cũng chịu ảnh hưởng không ít. Ở Trung Quốc, Trương Gia Nghê và Angela Baby bị đông đảo khán giả chỉ trích vì được cho là đến ủng hộ show của Lisa. Trong khi Trương Gia Nghê được xác nhận có đến hộp đêm như tin đồn, Angela Baby lại được chính Crazy Horse lên tiếng "minh oan". Mặc dù vậy, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn vướng vào "bão phong sát ngầm" ở quê nhà.

Ngay lúc này, động thái của Angela Baby được cư dân mạng quan tâm. Tuy nhiên, minh tinh Hoa ngữ vẫn im hơi lặng tiếng những ngày qua. Bài đăng cuối cùng của nữ diễn viên trên Instagram là vào đầu tháng 10. Trên Weibo vào 1/10, cô cũng gửi lời chúc mừng ngày lễ ở Trung Quốc.

Angela Baby không cập nhật thêm ảnh mới từ ngày "hứng bão". Bài đăng cuối của cô là vào đầu tháng 10. Công chúng cho rằng minh tinh này đáng lẽ ra nên ý thức được tầm ảnh hưởng của mình và tránh thị phi.

Hộp đêm Crazy Horse lên tiếng phủ nhận Angela Baby đến dự show: "Chúng tôi nhận thấy nhiều luồng ý kiến xung quanh Angela Baby. Cô ấy không hề đến show ở Crazy Horse. Chúng tôi mong mời được cô ấy trong thời gian tới"

Động thái đính chính của Crazy Horse cho thấy vụ việc vừa qua thực sự ảnh hưởng nặng nề đến Angela Baby tại Trung Quốc, đến mức hộp đêm thoát y cũng phải lên tiếng minh oan thay.

Hiện khán giả phát hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angela Baby. Chưa hết, nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ rằng show "đẻ trứng vàng" Keep Running bị hoãn và đang xem xét cấm sóng Angela Baby sau tranh cãi trên.

Theo Sohu, ngoài Keep Running, 2 bộ phim mới có sự tham gia của Angela Baby là Everlasting Longing và Back For You cũng bị ảnh hưởng. Trong bài đăng quảng bá cho 2 tác phẩm này trên mạng xã hội, bình luận kêu gọi tẩy chay Angela Baby xuất hiện với tần suất dày đặc. Nếu các bộ phim này bị hoãn chiếu vì tranh cãi của nữ chính, loạt diễn viên phụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả không khỏi lo lắng cho tương lai của dàn nghệ sĩ bị vạ lây vì ồn ào của Angela Baby.

Nguồn: Sohu, Weibo