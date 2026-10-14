Rà soát hệ thống phân phối, kiểm soát đơn hàng bất thường

Liên quan đến vụ việc sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết xuất hiện tại một cửa hàng ở thành phố Koga, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động phân phối và hạn chế tình trạng sản phẩm được đưa đến những thị trường chưa được công ty chính thức khai thác.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết chưa xác định được nguồn cung cụ thể của cửa hàng tại Nhật Bản cũng như các khâu trung gian liên quan đến quá trình hàng hóa được đưa sang thị trường này. Do đó, việc rà soát dữ liệu phân phối được xem là một trong những bước cần thiết để tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm.

Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết sẽ rà soát hệ thống phân phối, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát các đơn hàng có số lượng lớn bất thường (Ảnh: Shopee)

Hiện sản phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết chỉ được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Sau sự việc này, doanh nghiệp cho biết sẽ ban hành văn bản trong tháng 10/2026, yêu cầu toàn bộ đại lý, nhà phân phối và gian hàng trực tuyến chính thức không nhận đơn, quảng cáo hoặc hỗ trợ gửi sản phẩm đến những thị trường công ty chưa xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến bổ sung các điều khoản về phạm vi tiêu thụ hàng hóa trong nước vào hợp đồng phân phối. Biện pháp này nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình lưu thông sản phẩm, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn hoạt động phân phối theo các thỏa thuận đã ký kết.

Một nội dung khác được doanh nghiệp đề cập là theo dõi, rà soát các đơn hàng có số lượng lớn bất thường trên cả kênh phân phối và kênh trực tuyến, nhằm phát hiện sớm dấu hiệu gom hàng để đưa sản phẩm ra nước ngoài.

Tuy nhiên, các biện pháp trên mới là kế hoạch được doanh nghiệp công bố. Hiệu quả kiểm soát thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình triển khai, khả năng phối hợp của các nhà phân phối và mức độ truy xuất được hàng hóa trong từng khâu lưu thông.

Khuyến nghị người tiêu dùng ở nước ngoài chú ý

Ngoài các biện pháp đối với hệ thống phân phối, Ăn Cùng Bà Tuyết khuyến nghị người tiêu dùng ở nước ngoài không mua sản phẩm mang nhãn hiệu này qua những kênh không chính thức.

Doanh nghiệp cũng khẳng định tôn trọng các quy định pháp luật của Nhật Bản và những thị trường khác. Theo công ty, hoạt động xuất khẩu sẽ chỉ được triển khai theo con đường chính ngạch và khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với hàng hóa có nguồn gốc từ thịt, việc đưa sản phẩm vào thị trường nước ngoài có thể chịu sự quản lý về kiểm dịch động vật và các điều kiện nhập khẩu riêng của từng quốc gia. Vì vậy, việc sản phẩm xuất hiện tại một điểm bán ở nước ngoài không tự động chứng minh rằng doanh nghiệp đã trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy quyền cho một đơn vị đưa hàng sang thị trường đó.

Trong vụ việc tại Nhật Bản, thông tin được doanh nghiệp cung cấp cho thấy nguồn cung cụ thể của cửa hàng và các khâu trung gian vẫn cần được xác minh.

Việc rà soát hệ thống phân phối, bổ sung điều khoản hợp đồng và hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc sẽ là những bước tiếp theo để công ty tìm hiểu đường đi của sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa.