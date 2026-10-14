Theo Bộ trưởng, đây là trường hợp đầu tiên Nhật Bản thực hiện tiêu hủy hàng vi phạm và công khai thông tin cửa hàng theo các quy định mới của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Yana Kazuo phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/10/2026. Ảnh: Video của MAFF.

Ông cảnh báo các bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, vẫn xuất hiện tại nhiều nước châu Á. Trong khi đó, lượng sản phẩm thịt được đưa vào Nhật Bản mà không qua kiểm dịch phù hợp đang gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Theo thông báo cùng ngày của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF), cuộc kiểm tra được tiến hành ngày 29/9 tại cửa hàng LE CHIEN MART - KOGA, thành phố Koga, tỉnh Ibaraki.

Cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng lưu trữ, trưng bày và bán các sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu. Tổng cộng 25,9 kg thực phẩm đã bị tiêu hủy, gồm 8 loại sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam và Indonesia.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF)

Đáng chú ý, trong số này có 573 gói Chân gà Bà Tuyết, tổng khối lượng 20,2 kg, chiếm phần lớn lượng hàng bị tiêu hủy. Hình ảnh bao bì sản phẩm cũng được MAFF công bố trong phụ lục chính thức.

Cơ quan Nhật Bản cho biết các hành vi vi phạm quy định liên quan có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yen (khoảng 491 triệu đồng) đối với cá nhân. Với pháp nhân, mức phạt tiền tối đa có thể lên tới 50 triệu yen (khoảng 8,2 tỷ đồng). Đây là khung hình phạt theo quy định, không phải mức phạt đã áp dụng trong vụ việc.

Bộ trưởng Yana Kazuo cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, ngăn chặn sản phẩm thịt không đáp ứng quy định kiểm dịch.

MAFF không công bố kết quả xét nghiệm cho thấy Chân gà Bà Tuyết nhiễm mầm bệnh hay không bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc tiêu hủy được thực hiện do sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu theo quy định kiểm dịch động vật.

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam, gắn với bà Đỗ Thị Tuyết và con trai Nguyễn Minh Trường.