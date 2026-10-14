"Ăn Cùng Bà Tuyết" lên tiếng về sản phẩm bị tiêu hủy tại Nhật Bản, chưa xác định được nguồn hàng

Rà soát dữ liệu phân phối để xác minh nguồn hàng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết vừa thông tin về vụ việc sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản tiêu hủy tại tỉnh Ibaraki. Theo đại diện truyền thông công ty, doanh nghiệp chưa xác định được nguồn cung cụ thể của số hàng xuất hiện tại cửa hàng ở Nhật Bản, đồng thời khẳng định chưa thực hiện xuất khẩu chính ngạch hoặc ủy quyền phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Ngày 9/10/2026, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) công bố thông tin về vụ kiểm tra tại một cửa hàng ở thành phố Koga, tỉnh Ibaraki. Theo thông tin được công bố, cuộc kiểm tra diễn ra ngày 29/9/2026, liên quan đến các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch động vật được đưa vào Nhật Bản.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy các sản phẩm từ thịt không đáp ứng điều kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết doanh nghiệp chưa thể xác định cụ thể lô sản xuất của sản phẩm xuất hiện trong vụ việc.

Doanh nghiệp Ăn Cùng Bà Tuyết khẳng định chưa xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sang Nhật Bản và đang rà soát dữ liệu phân phối để xác minh nguồn gốc lô hàng (Ảnh: Shopee)

Theo công ty, số hàng đã bị tiêu hủy, trong khi thông báo của phía Nhật Bản không nêu rõ đơn vị cung cấp hàng hóa cho cửa hàng. Do đó, doanh nghiệp chưa có đủ căn cứ để đối chiếu và xác định lô sản xuất cũng như các đơn vị trung gian liên quan.

Đại diện công ty cho biết doanh nghiệp sẽ tiến hành rà soát dữ liệu phân phối trong nước nhằm làm rõ hơn quá trình lưu thông của sản phẩm.

Doanh nghiệp khẳng định chưa xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản

Theo đại diện Ăn Cùng Bà Tuyết, tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ký kết hợp đồng, chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện hoạt động xuất khẩu hay phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Doanh nghiệp cũng cho biết các sản phẩm hiện được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ công ty, số sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng ở Nhật Bản không đi qua kênh xuất khẩu chính ngạch do doanh nghiệp trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, việc sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết xuất hiện tại Nhật Bản qua con đường nào vẫn là vấn đề cần được làm rõ. Hiện doanh nghiệp chưa xác định được nguồn cung cụ thể của cửa hàng cũng như các khâu trung gian trong quá trình hàng hóa được đưa sang thị trường này.

Đại diện Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu phân phối để tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm xuất hiện tại Nhật Bản.

Công ty khẳng định tôn trọng các quy định pháp luật của Nhật Bản cũng như những thị trường khác, đồng thời cho biết chỉ triển khai xuất khẩu chính ngạch khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nước nhập khẩu.

Nguồn gốc lô hàng xuất hiện tại tỉnh Ibaraki hiện chưa được xác định. Việc truy xuất lô sản xuất và làm rõ các khâu phân phối liên quan cần thêm thời gian và dữ liệu đối chiếu.