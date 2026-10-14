Sản phẩm chân gà Ăn Cùng Bà Tuyết bị tiêu huỷ tại Nhật Bản: Doanh nghiệp nói gì?

Ngày 9/10, theo hãng thông tấn Jiji Press, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã xử lý một cửa hàng thực phẩm châu Á tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki, do bày bán các sản phẩm thịt có nguồn gốc từ Việt Nam và Indonesia thuộc diện bị cấm nhập khẩu. Theo thông tin được công bố, Trạm Kiểm dịch Động vật đã kiểm tra cửa hàng ngày 29/9 và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm nhập khẩu bị cấm được phát hiện tại đây.

Phía Nhật Bản cho biết các sản phẩm thịt không có giấy phép nhập khẩu bị cấm nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trên vật nuôi. Vụ việc được xử lý theo quy định tăng cường kiểm soát nhập khẩu sản phẩm động vật của nước này.

Hình ảnh sản phẩm bị thu giữ tại Nhật (Ảnh: Jiji Press)

Tuy nhiên, cần phân biệt việc sản phẩm xuất hiện tại một điểm bán ở Nhật Bản với việc doanh nghiệp chủ động xuất khẩu và phân phối hàng hóa tại thị trường này.

Ngày 11/10, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết đã có thông báo làm rõ sự việc. Theo Báo Pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp khẳng định chưa thực hiện hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết sang Nhật Bản, đồng thời chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xuất khẩu, nhập khẩu hay phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Doanh nghiệp cho rằng việc sản phẩm mang nhãn hiệu của mình xuất hiện tại một điểm bán ở Nhật Bản không đồng nghĩa với việc công ty trực tiếp đưa hàng vào thị trường hoặc ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện hoạt động đó.

Theo giải thích được đăng tải, đối tượng bị xử lý trong vụ việc là cửa hàng đã đưa hàng hóa vào Nhật Bản qua đường bưu chính quốc tế và bày bán khi không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Các sản phẩm từ thịt thuộc diện kiểm dịch phải đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Nhật Bản, bất kể thương hiệu hay quốc gia xuất xứ.

(Ảnh: TikTok)

Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết cũng nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật tại các thị trường mà sản phẩm có thể đến tay người tiêu dùng. Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng và đối tác không tự ý mang theo, gửi, vận chuyển hoặc kinh doanh sản phẩm thuộc diện kiểm dịch tại Nhật Bản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Đáng chú ý, công ty cho biết sẽ rà soát hệ thống đại lý, nhà phân phối và các gian hàng thương mại điện tử, đồng thời yêu cầu không nhận đơn, quảng cáo hay hỗ trợ gửi sản phẩm sang những thị trường chưa được thương hiệu xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản. Doanh nghiệp cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp.