Sau cú trượt ngã tại nhà hồi cuối tháng 9, bà Thúy An (68 tuổi, TP.HCM) được đưa đến bệnh viện điều trị. Những cơn đau vùng cột sống thắt lưng liên tục hành hạ khiến bà Thúy An khó chịu và mệt mỏi. Thông qua các biện pháp chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà Thúy An bị xẹp đốt sống thắt lưng kèm loãng xương. Trước đó, bà không có triệu chứng gì rõ rệt và rất bất ngờ khi biết mình mắc bệnh loãng xương.

PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Loãng xương Hà Nội cho biết, loãng xương là một bệnh lý của xương do sự suy giảm khối lượng chất khoáng trong xương và tổn thương cấu trúc của tổ chức xương, làm cho xương trở nên yếu, dễ gãy. Bệnh thường không có bất kỳ biểu hiện gì cho đến khi xảy ra gãy xương. Hầu hết các trường hợp là gãy xương hông, xương cổ tay và xương đốt sống. Loãng xương thường tiến triển âm thầm và không có triệu chứng rõ rệt. Một số người bệnh sẽ có các biểu hiện như: Đau cột sống thắt lưng, giảm chiều cao, gù vẹo cột sống và dễ gãy xương ngay cả khi va chạm nhẹ.

TS. Philippe Halbout, Giám đốc điều hành Hội Loãng xương Quốc tế thông tin, theo thống kê mới nhất, hiện trên thế giới có hơn 500 triệu người bị ảnh hưởng bởi loãng xương. Trong đó, 6,4% nam giới và 21,2% phụ nữ từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh loãng xương. Hàng năm, có khoảng 37 triệu người trên 55 tuổi gãy xương do loãng xương, trung bình mỗi một phút trôi qua có 70 ca gãy xương. Đại diện Hội Loãng xương Quốc tế dự đoán, đến năm 2050, tại khu vực Châu Á, hơn 50% tất cả các ca gãy xương hông có nguyên nhân là do loãng xương.

Còn tại Việt Nam, theo PGS.TS.BS Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng xương TPHCM, loãng xương ở người trên 50 tuổi có tỷ lệ khoảng 30% ở nữ giới và nam giới là 10%. Ước tính hiện có khoảng 3,6 triệu người đang đối mặt với căn bệnh loãng xương. Con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 4,5 triệu vào năm 2030, trong số đó trên 70% người bệnh là phụ nữ độ tuổi sau mãn kinh.

TS. Philippe Halbout, Giám đốc điều hành Hội Loãng xương Quốc tế (IOF) thông tin, loãng xương đang gây ra những hậu quả nặng nề trên toàn cầu

Trong một nghiên cứu gần đây với gần 100.000 người Việt Nam được tầm soát từ nhãn hàng Anlene của Tập đoàn Fonterra, kết quả cho thấy có tới 50% người từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ loãng xương và 27% đã loãng xương. Đặc biệt, tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ từ 50 tuổi lên đến 33%, tương đương các nghiên cứu khác tại Việt Nam. Các nghiên cứu cũng cho thấy, lượng canxi sử dụng trung bình trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam chỉ đạt 534,5mg/ngày, thấp hơn theo mức khuyến nghị là từ 800-1.000mg/ngày.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm loãng xương sẽ giúp người bệnh có giải pháp cải thiện sức khỏe xương khớp, từ đó tránh những biến chứng nghiêm trọng. "Chương trình tầm soát loãng xương là biện pháp hữu hiệu giúp mọi người, đặc biệt người lớn tuổi phát hiện sớm nguy cơ loãng xương, để chủ động và tích cực phòng ngừa hoặc có kế hoạch điều trị sớm. Sức khỏe là vàng, hãy lắng nghe cơ thể bạn, cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, mọi sự thay đổi trong cơ thể đều cần được giải thích một cách khoa học", PGS.TS.BS Lê Anh Thư khuyến cáo.

Chuyên gia cũng chia sẻ thêm, để phòng ngừa và kiểm soát loãng xương, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, trong 15 năm qua, Anlene đã kết hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia giúp tầm soát loãng xương xương miễn phí cho gần 1 triệu người cao tuổi trên khắp Việt Nam. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp người cao tuổi lắng nghe cơ thể mình, giúp phát hiện sớm các vấn đề để có thể thay đổi lối sống và dinh dưỡng đơn giản. Trước đó, Anlene cũng đã hợp tác với các chuyên gia y tế thực hiện những buổi hướng dẫn chuyên sâu và tư vấn về chuyên môn nhằm đảm bảo rằng người lớn tuổi nhận được sự hỗ trợ từ nguồn đáng tin cậy để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Anlene ký kết hợp tác chiến lược cùng Hội Loãng xương Quốc tế (IOF) nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe xương khớp

Mới đây nhất, ngày 5/10 vừa qua, Anlene đã ký kết hợp tác với Hội Loãng xương Quốc tế (IOF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm sóc loãng xương nói riêng và sức khỏe xương khớp nói chung. TS. Philippe Halbout, Giám đốc điều hành Hội Loãng xương Quốc tế cho biết, Anlene phù hợp với sứ mệnh của IOF là ngăn ngừa loãng xương và các bệnh liên quan thông qua việc nâng cao nhận thức công chúng, giáo dục và vận động. Thông qua sự hợp tác này, IOF và Anlene mong muốn tạo ra một tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm tỷ lệ mắc bệnh loãng xương và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên toàn thế giới.