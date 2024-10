Lựu không chỉ giúp duy trì sức khỏe toàn diện mà còn hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa da.

Những nghiên cứu khoa học gần đây từ các nhà nghiên cứu tại Murcia, Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng loại quả này có tác dụng tương đương với "kem chống nắng tự nhiên", giúp bảo vệ da và duy trì nét thanh xuân lâu dài.

Lựu là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nhất, mạnh hơn từ 3 đến 4 lần so với trà xanh hay rượu vang đỏ – hai loại thực phẩm nổi tiếng về khả năng bảo vệ sức khỏe và chống lão hóa. Lựu giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân chính gây tổn thương tế bào và dẫn đến lão hóa sớm, đồng thời giảm thiểu những tác hại mà tia UV gây ra cho làn da. Những gốc tự do này thường tấn công collagen và elastin – hai thành phần quan trọng giúp duy trì sự săn chắc, đàn hồi của da.

Punicalagins, một hợp chất polyphenol độc đáo có trong lựu, không chỉ giúp bảo vệ mà còn duy trì lượng collagen tự nhiên trong cơ thể. Collagen là thành phần chính của da, xương, gân và mô liên kết, chịu trách nhiệm giữ cho làn da căng mịn, tươi trẻ. Punicalagins trong lựu có khả năng chống viêm, giảm thiểu tổn thương do ánh nắng mặt trời và bảo vệ da khỏi lão hóa môi trường.

Hơn nữa, các nghiên cứu cũng cho thấy lựu có khả năng tăng cường sản xuất collagen, giúp khôi phục độ đàn hồi cho da, làm giảm nếp nhăn và vết chân chim. Với sự kết hợp của các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, E và A, lựu không chỉ bảo vệ da mà còn giúp làm sáng da, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, khỏe khoắn.

Thời điểm vàng ăn lựu để đạt hiệu quả cao nhất

Một nghiên cứu từ Đại học Queen Margaret tại Edinburgh đã chỉ ra rằng, ăn lựu vào bữa sáng là thời điểm lý tưởng để cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất. Khi hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ nhất vào buổi sáng, các thành phần như vitamin, chất chống oxy hóa trong lựu có thể được hấp thụ một cách triệt để hơn, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và làn da.

Vitamin E trong lựu giúp giữ ẩm, làm da căng mọng và sáng mịn. Vitamin C hỗ trợ chống viêm, giúp làm lành các tổn thương da và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin A có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, giúp phòng ngừa các bệnh thoái hóa như Alzheimer.

Nếu không thích ăn lựu trực tiếp, bạn có thể chế biến lựu thành nước ép tươi mát, thêm vào món salad hoặc thậm chí sử dụng trong các loại bánh ngọt để bổ sung dưỡng chất mà vẫn giữ được sự phong phú cho khẩu phần ăn hàng ngày.

Những ai không nên ăn lựu?

Mặc dù lựu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn lựu một cách thoải mái. Dưới đây là 4 nhóm người nên cân nhắc trước khi tiêu thụ loại quả này:

1. Người bị viêm dạ dày

Do lựu có tính axit, việc tiêu thụ lựu có thể gây ra cảm giác khó chịu, kích ứng dạ dày và thậm chí làm trầm trọng hơn tình trạng viêm loét. Vì thế, những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là viêm dạ dày, nên hạn chế hoặc tránh xa loại quả này.

2. Người gặp vấn đề về răng miệng

Lựu chứa một lượng lớn đường tự nhiên, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến men răng nếu không vệ sinh kịp thời. Những người bị sâu răng, viêm nướu hoặc các vấn đề khác liên quan đến răng miệng nên lưu ý và cần đánh răng ngay sau khi ăn để tránh hư hại răng thêm.

3. Người dễ bị nóng trong người

Lựu có tính ấm, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, gây nóng trong và nổi mụn, đặc biệt là ở trẻ em, những người có cơ địa dễ bị nóng trong.

4. Bệnh nhân đái tháo đường

Mặc dù lựu có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, nhưng với người bị tiểu đường, ăn quá nhiều lựu không phải là một lựa chọn lý tưởng.

Lựu chứa đường tự nhiên, do đó nếu tiêu thụ quá mức có thể gây ra biến động đường huyết. Do đó, những người mắc tiểu đường nên thận trọng khi tiêu thụ và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ.