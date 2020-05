Sấu non đầu mùa giá 65 ngàn/kg, khách muốn mua nhiều tiểu thương cũng lắc đầu vì "khan" hàng

Những ngày cuối tháng 5/2020 dương lịch, những cây sấu trong vườn nhà chị Hương ở quê Thanh Trì, Hà Nội mới bắt đầu cho những mẻ sấu non đầu mùa.

Vì thế người nhà chị ở quê hái và gửi lên cho chị Hương rao lên mạng bán. Nhà chỉ có 5kg nên khi vừa rao lên mạng chưa đầy 30 phút thì các bạn bè của chị Hương đã vào đặt hàng hết sạch mẻ sấu đầu mùa.



Do bắt đầu mùa sấu, sấu lại tươi non mới hái nên sấu non đầu mùa được rất nhiều người yêu thích. Được biết, 1kg sấu đầu mùa chị Hương bán với giá 65 ngàn/kg.

Dù giá sấu đầu mùa đắt hơn gấp 2-3 lần so với khi sấu vào chính vụ, nhưng chị Hương cho biết vẫn không có sấu bán cho khách.

"Sấu non đầu mùa mỗi lần hái chỉ được 3-5kg, số lượng có hạn nên khách nào nhanh tay đặt sớm thì mới có hàng. Còn nếu đặt chậm thì mình không dám chốt đơn vì không có sấu để trả cho khách. Giá sấu hiện tại tuy cao nhưng chị em vẫn rất thích ăn và không tiếc tiền mua 1kg về nấu canh, ngâm đường…", chị Hương nói.



Cũng theo chị Hương cho biết, thấy nhu cầu mua sấu non đầu mùa của chị em cao, người nhà chị ở quê cũng đi thu mua sấu của các gia đình khác. Song ngày nào người nhà chị cũng chỉ thu mua được 3-4 kg: "Đầu mùa nên sấu non còn khan hiếm, ít hàng. Nhà mình phải dặn các gia đình trước để thu mua. Ngày nào nhiều thì thu mua được 5-6kg. Ngày nào ít chỉ được 3-4kg mà thôi".

Chị Hương cũng cho biết, bán sấu non đầu mùa đắt khách nên mỗi ngày chị cũng bán được vài trăm ngàn sấu: "Khoảng gần 1 tháng nữa sấu sẽ vào chính vụ, lúc đó có rất nhiều sấu để bán. Giá sấu lúc đó cũng sẽ rẻ hơn, chỉ còn khoảng 20-25 ngàn/kg nhưng việc bán hàng sẽ bị chững đi nhiều".

Mấy hôm nay, bà nội trợ Nguyễn Thị Lan ở Cầu Giấy, Hà Nội vừa mua được 2kg sấu non đầu mùa với giá 70 ngàn/kg của một người quen trên chợ mạng. Chị Lan cho biết, để mua được sấu non này, chị phải dặn bạn chị trước khi thu hái.

Bà nội trợ này kể rằng, dù sấu đầu mùa có đắt đỏ nhưng chị vẫn mua 1 ít về ăn trước: "Năm nào nhà mình cũng mua sấu tích trữ tủ lạnh ăn dần. Nhưng năm nay, chưa đến mùa sấu nhà mình đã ăn hết. Vì thế mình buộc phải chuyển sang ăn me. Do đó, thấy sấu đầu mùa mình phải mua luôn để bỏ tủ nấu canh chua ăn dần".

Mua sấu non đầu mùa về, chị Lan thường rửa sạch, sau đó để ráo và cho vào ngăn mát. Mỗi ngày nhà chị sẽ cho vào canh chua hay canh rau muống luộc để ăn dần: "Mình mua 2kg, tính ra sẽ ăn được trong 2-3 tuần. Lúc đó, sấu chính vụ cũng vào mùa, giá rẻ hơn mình sẽ mua nhiều để tích trữ trong tủ đông".

Bà nội trợ ở Cầu Giấy cũng tiết lộ, sấu có thể chế biến được rất nhiều món ngon khác nhau mà lại đưa miệng. Chẳng hạn như khi mùa sấu vào chính vụ, chị thường mua sấu về ngâm đường gừng để làm nước giải khát uống. Hoặc có thể ngâm sấu non ướp muối tỏi để ăn hay nấu canh chua đều rất thơm ngon.

Khi PV hỏi về cách chọn sấu ngon, chị Lan không ngại ngần chia sẻ: "Sấu đầu mùa thường tươi non mới hái nên rất dễ chọn. Chỉ cần chú ý không nhặt những quả có vỏ thâm, dập, lớp vỏ hơi sần như vậy sấu sẽ dày cùi để được nhiều thịt chua. Như sấu đầu mùa tươi non nhưng không để được lâu vì sẽ bị ủng, do đó phải ăn ngay càng sớm càng tốt. Khi vào mùa sấu cũng không nên lựa chọn quả sấu quá già vì chúng sẽ có rất nhiều hạt to, ít chua. Chỉ nên chọn sấu bánh tẻ, ăn vừa nhiều thịt chua, hạt lại nhỏ".

Hiện ngoài được bán chủ yếu trên chợ mạng, những mẻ sấu non đầu mùa cũng bắt đầu được các tiểu thương bán ở một số chợ lớn như chợ Cầu Giấy, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hà Đông. Đặc biệt, trên 1 số tuyến phố ở Hà Nội như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, sấu non cũng được bày bán với mức giá 70-75 ngàn/kg.