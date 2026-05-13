Theo thống kê được công bố tại các Hội nghị chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, với số ca biến chứng từ 25.000 - 35.000 trường hợp. Biến chứng xuất hiện nhiều ở các thủ thuật xâm lấn và tại các cơ sở hoạt động không phép. Trong các ca biến chứng thẩm mỹ nhập viện điều trị, vùng mũi chiếm tỷ lệ cao nhất. Không ít trường hợp phải phẫu thuật chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thẩm mỹ, tâm lý và chi phí của người bệnh. Chính sự phát triển nóng của thị trường và những cảnh báo này đang làm thay đổi đáng kể tâm lý của khách hàng khi tiếp cận dịch vụ làm đẹp.

Nếu trước đây nhiều người bị thu hút bởi hình ảnh "lột xác", quảng cáo công nghệ mới hay mức giá ưu đãi, thì hiện nay yếu tố được quan tâm nhiều hơn lại là sự an toàn và trách nhiệm y khoa.

Khách hàng bắt đầu đặt ra những câu hỏi cụ thể trước khi quyết định nâng mũi: Ai là bác sĩ trực tiếp thực hiện? Chất liệu sụn có nguồn gốc ra sao? Quy trình phẫu thuật có được kiểm soát rõ ràng hay không? Nếu xảy ra vấn đề, cơ sở đó sẽ đồng hành với khách hàng như thế nào?

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình của Viện Bỏng Quốc gia; Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa, đây là một sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người làm đẹp.

Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình của Viện Bỏng Quốc gia; Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa

"Trước đây khách hàng thường quan tâm nhiều đến việc đẹp nhanh hay theo xu hướng nào. Nhưng hiện nay, họ cần sự minh bạch, cần biết rõ người thực hiện cho mình là ai, vật liệu gì được đưa vào cơ thể và có ai chịu trách nhiệm lâu dài hay không", ông chia sẻ.

Theo ông, phẫu thuật thẩm mỹ không nên được nhìn nhận như một dịch vụ mang tính "may rủi", mà cần được tiếp cận như một quy trình y khoa chuyên nghiệp với đầy đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, kiểm soát an toàn và chăm sóc hậu phẫu.

Trong bối cảnh đó, nhiều cơ sở thẩm mỹ bắt đầu đầu tư sâu hơn vào yếu tố chuyên môn và công nghệ nhằm tạo sự an tâm cho khách hàng. Một trong những xu hướng đáng chú ý hiện nay là ứng dụng AI trong lĩnh vực thẩm mỹ. Không chỉ hỗ trợ mô phỏng kết quả sau phẫu thuật, AI còn có khả năng phân tích tỷ lệ gương mặt để đưa ra những gợi ý cá nhân hóa phù hợp với từng khách hàng.

Tiến sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải cho biết công nghệ này giúp khách hàng hình dung rõ hơn về kết quả dự kiến thay vì lựa chọn cảm tính theo xu hướng.

"Điều khách hàng cần không phải là một chiếc mũi giống ai đó, mà là một dáng mũi phù hợp nhất với cấu trúc gương mặt của chính họ. AI giúp khách hàng hiểu rõ hơn tỷ lệ khuôn mặt và những điều chỉnh cần thiết để tổng thể hài hòa hơn", ông nói.

Theo các chuyên gia, cùng với công nghệ, trải nghiệm hậu phẫu và cam kết đồng hành dài hạn cũng đang trở thành tiêu chí mới để đánh giá uy tín của một cơ sở thẩm mỹ.

Bởi trên thực tế, một ca nâng mũi thành công không chỉ nằm ở kết quả ngay sau phẫu thuật mà còn ở khả năng duy trì sự ổn định, hài hòa và hạn chế biến chứng trong nhiều năm sau đó.

Ngày 17/5 tới đây tại Hà Nội, Thẩm mỹ Như Hoa sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Gói "Nâng mũi Cam Kết Vàng" với mức giá 100 triệu đồng. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc, cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền, Hotgirl Linh Trương, cùng nhiều KOLs, KOCs, đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành phẫu thuật thẩm mỹ và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.

Theo đại diện đơn vị, gói dịch vụ được xây dựng dựa trên tâm lý mới của khách hàng hiện đại: không chỉ cần đẹp mà còn cần sự an tâm tuyệt đối về chuyên môn, vật liệu và hành trình hậu phẫu.

Điểm nổi bật của gói dịch vụ là ứng dụng combo công nghệ giữa Catalog AI và máy mô phỏng Extra 3D. Theo đó, Catalog AI cho phép khách hàng so sánh tỷ lệ thật của khuôn mặt với các tỉ lệ vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó máy mô phỏng Extra 3D sẽ mô phỏng lại tỉ lệ chính xác khách hàng đã được chỉ định qua Catalog AI để khách hàng có thể nhìn thấy dáng mũi phù hợp đến 99% với khuôn mặt.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình từ bác sĩ thực hiện, vật liệu sử dụng cho đến video ghi lại quá trình phẫu thuật đều được minh bạch hóa.

Theo đại diện Thẩm mỹ Như Hoa, đây là bước đi nhằm đáp ứng xu hướng khách hàng ngày càng đề cao tính xác thực và trách nhiệm y khoa trong ngành làm đẹp.

Dẫn dắt chuyên môn cho gói dịch vụ là Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải, một trong những Tiến sĩ thẩm mỹ đầu tiên tại Việt Nam, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình của Viện Bỏng Quốc gia và Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa. Đồng hành cùng ông là Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hùng, Phó Giám đốc chuyên môn của đơn vị.

Ngoài chính sách bảo hành form dáng 10 năm và bảo hành chất liệu trọn đời, khách hàng còn được theo dõi hậu phẫu định kỳ trong vòng 3 năm cùng nhiều quyền lợi đi kèm như chăm sóc da trước phẫu thuật, xe đưa đón nội thành Hà Nội và bộ quà chăm sóc hậu phẫu.

"Chúng tôi muốn khách hàng hiểu rằng làm đẹp không nên là trải nghiệm 'hên xui'. Minh bạch bác sĩ thực hiện, minh bạch chất liệu, minh bạch quy trình và đồng hành lâu dài là những điều ngành thẩm mỹ cần hướng tới nếu muốn xây dựng lại niềm tin", Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải nhấn mạnh.