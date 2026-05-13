Bé gái mất ngủ, nói nhảm vì tác dụng phụ của miếng dán say tàu xe

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mất ngủ, nói nhảm suốt đêm, rối loạn hành vi, có lúc bò lê dưới sàn và ngã quỵ đột ngột, kèm sốt 38,2 độ C.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện trước đó trẻ cùng mẹ đi xe đường dài từ quê vào TP Hồ Chí Minh và được dán 2 miếng chống say tàu xe phía sau tai trong khoảng 5 giờ. Loại miếng dán này chứa hoạt chất scopolamine. Trong khi đó, liều khuyến cáo đối với trẻ em hoặc người dưới 40kg chỉ là nửa miếng.

Các bác sĩ đã loại trừ nguyên nhân viêm não, viêm màng não và nhận định trẻ bị tác dụng phụ của scopolamine gây rối loạn tâm thần cấp tính. Sau khoảng 12 giờ theo dõi tích cực, các triệu chứng dần cải thiện. Sau 3 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn.

BSCKI Trần Ngọc Lưu cho biết scopolamine là hoạt chất thường dùng để phòng say tàu xe nhưng có thể gây nhiều tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, giãn đồng tử, lú lẫn, kích động. Trường hợp nặng có thể xuất hiện ảo giác, hoang tưởng, rối loạn ngôn ngữ, mất định hướng hoặc tăng thân nhiệt nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, miếng dán chống say chứa scopolamine không nên dùng cho trẻ dưới 8 tuổi và cần giảm liều ở trẻ nhẹ cân.

Các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc cho trẻ, tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc phối hợp nhiều sản phẩm chống say. Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt, thay đổi hành vi, kích động, phát ban hay ngủ li bì sau dùng thuốc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.