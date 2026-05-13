Khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, không ít người bắt đầu thay đổi khẩu vị. Những món thịt nhiều dầu mỡ dần mất sức hút, trong khi các quầy hải sản và cá tươi ngoài chợ lại đông khách hơn hẳn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùa hè là thời điểm nên ưu tiên các thực phẩm thanh nhẹ, giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Trong số đó, cá luôn nằm trong nhóm thực phẩm được khuyến khích ăn ít nhất 2 lần mỗi tuần nhờ giàu omega-3, vitamin và khoáng chất có lợi cho tim mạch.

Nhiều người thường nghĩ cá chép hay cá diếc là lựa chọn bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian lẫn góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, cá chạch, cá lóc và cá chim biển mới là 3 loại cá cực hợp để ăn vào mùa hè.

Khác với các loại thịt đỏ gây áp lực cho dạ dày trong ngày hè, chất béo lành mạnh trong cá chạch giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và nhẹ nhàng hơn.

Cá chạch - loại cá nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề nhỏ

Cá chạch là loại cá nước ngọt quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam. Dù vẻ ngoài không quá bắt mắt với thân trơn và nhỏ, cá chạch từ lâu đã được xem là món ăn “bổ như thuốc” trong dân gian.

Người xưa từng có câu: “Chim bồ câu trên trời, cá chạch dưới nước” để nói về giá trị dinh dưỡng của loại cá này. Vào mùa hè, cá chạch thường béo, thịt mềm và ngọt hơn hẳn các thời điểm khác trong năm.

Theo Đông y, cá chạch có tính bình, giúp bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường thể lực. Trong khi đó, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy cá chạch giàu protein, sắt, canxi và vitamin nhóm B nhưng lượng chất béo lại khá thấp.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội - từng chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng cá là nguồn đạm chất lượng cao, dễ hấp thu hơn thịt đỏ và phù hợp với người cần phục hồi sức khỏe hoặc ăn uống thanh đạm trong mùa nóng.

Điểm đặc biệt của cá chạch là thịt mềm nhưng không bở, có vị ngọt tự nhiên và rất dễ chế biến. Cá chạch om nghệ, nấu canh chua hay chiên giòn đều là những món cực kỳ đưa cơm vào mùa hè.

Ngoài ra, loại cá này còn được nhiều người lớn tuổi yêu thích vì ít gây cảm giác đầy bụng sau khi ăn.

Canh chua cá lóc (cá quả) là món ăn kinh điển, cực kỳ phù hợp để giải nhiệt, kích thích vị giác và bù nước cho cơ thể trong những ngày hè oi bức

Cá lóc - “vua cá đồng” giàu đạm, ít mỡ

Cá lóc là loại cá quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Dù vẻ ngoài sẫm màu và không quá nổi bật, cá lóc lại sở hữu phần thịt săn chắc, thơm và ít xương dăm.

Đây cũng là loại cá được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng. Cá lóc chứa lượng protein lớn nhưng ít chất béo, đồng thời giàu omega-3, phốt pho và vitamin D.

Vào mùa hè, cơ thể thường dễ mất nước và mệt mỏi do nắng nóng kéo dài. Những món ăn thanh nhẹ từ cá lóc như cháo cá lóc, canh cá lóc nấu rau đắng hay cá lóc hấp bầu giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn so với các món thịt đỏ nhiều dầu mỡ.

Đặc biệt, cá lóc còn nổi tiếng là thực phẩm hỗ trợ phục hồi cơ thể khá tốt. Nhiều người sau phẫu thuật hoặc vừa ốm dậy thường được khuyên ăn cháo cá lóc để bổ sung dinh dưỡng.

Không chỉ giàu đạm, cá lóc còn chứa lượng collagen tự nhiên khá tốt cho da và cơ bắp. Đây cũng là lý do loại cá này được nhiều người tập luyện thể thao hoặc ăn uống lành mạnh ưu tiên lựa chọn.

Cá chim biển có tính sinh nhiệt thấp khi tiêu thụ, hỗ trợ thanh lọc gan, làm dịu hệ tiêu hóa và bù đắp nhanh các khoáng chất bị mất qua mồ hôi.

Cá chim biển - ít xương, dễ ăn và tốt cho tim mạch

Trong số các loại cá biển phổ biến vào mùa hè, cá chim được xem là một trong những loại cá có thịt ngon và dễ ăn nhất.

Cá chim có phần thịt trắng, mềm, ít tanh và gần như không có xương nhỏ nên rất phù hợp với trẻ em và người lớn tuổi. Vào mùa hè, cá chim thường có độ béo vừa phải, thịt ngọt và không gây cảm giác ngấy.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, cá biển như cá chim chứa lượng omega-3 khá cao - dưỡng chất có vai trò hỗ trợ giảm cholesterol xấu và bảo vệ hệ tim mạch.

Ngoài ra, cá chim còn giàu kali và magie, giúp hỗ trợ cân bằng điện giải cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Một ưu điểm khác là cá chim chế biến rất nhanh. Chỉ cần hấp gừng, nướng muối ớt hoặc chiên nhẹ là đã có món ăn thơm ngon mà không cần dùng quá nhiều gia vị.

Thịt đỏ bao gồm tất cả các dạng thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt bê, dê,...

Vì sao mùa hè nên ăn cá nhiều hơn thịt đỏ?

Theo các chuyên gia, thời tiết nóng khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường. Những món ăn quá nhiều dầu mỡ dễ gây đầy bụng, khó tiêu và làm cơ thể thêm mệt mỏi.

Trong khi đó, cá cung cấp nguồn protein dễ hấp thu hơn, đồng thời chứa nhiều chất béo tốt cho tim mạch. Việc ăn cá thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ tăng cholesterol và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần để bổ sung omega-3 tự nhiên cho cơ thể.

Một vài lưu ý khi ăn cá mùa hè

Dù cá tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng vẫn nên ưu tiên chọn cá tươi, mắt trong, mang đỏ và thịt có độ đàn hồi tốt. Không nên mua cá đã có mùi lạ hoặc để quá lâu ngoài nhiệt độ thường.

Ngoài ra, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên ngập dầu để giữ được giá trị dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn cá sống hoặc chế biến chưa chín kỹ vào mùa hè vì nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn cao hơn.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc bổ sung các loại cá giàu dinh dưỡng như cá chạch, cá lóc hay cá chim không chỉ giúp bữa cơm ngon miệng hơn mà còn hỗ trợ cơ thể duy trì năng lượng và bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.