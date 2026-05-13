Mỗi khi bước vào mùa hè, không ít người bắt đầu rơi vào trạng thái ăn uống thất thường. Những món kho, nướng nhiều dầu mỡ vốn hấp dẫn vào mùa đông bỗng trở nên khó ăn. Nhiều người còn gặp cảm giác đầy bụng, nóng trong hoặc uể oải kéo dài sau bữa ăn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời tiết oi bức khiến hoạt động của hệ tiêu hóa chậm lại. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc thịt đỏ liên tục, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó hấp thu dinh dưỡng và tăng cảm giác nóng bức.

Đó cũng là lý do nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang những loại thực phẩm thanh nhẹ hơn vào mùa hè. Trong số đó, thịt vịt, chim bồ câu và ngao được xem là 3 món vừa giàu dinh dưỡng vừa phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Thịt vịt mềm, dễ phân giải cấu trúc protein, không gây áp lực sinh nhiệt cho cơ thể.

1. Thịt vịt - món ăn “giải nhiệt” quen thuộc của mùa hè

Nếu mùa đông nhiều người thích thịt bò hay thịt dê, thì mùa hè thịt vịt lại được xem là lựa chọn hợp lý hơn cả.

Trong Đông y, thịt vịt có tính mát, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ bồi bổ cơ thể mà không gây cảm giác nóng trong. Trong khi đó, dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, thịt vịt chứa lượng protein cao, giàu vitamin nhóm B, sắt và các axit béo không bão hòa.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội - từng chia sẻ trên báo Dân trí rằng các loại thịt gia cầm như vịt có cấu trúc chất béo dễ chuyển hóa hơn một số loại thịt đỏ, phù hợp với người cần chế độ ăn thanh nhẹ trong thời tiết nóng.

Một trong những món được nhiều gia đình yêu thích vào mùa hè là vịt om bia. Thịt vịt sau khi xào săn sẽ được ninh cùng bia để khử mùi tanh và giúp thịt mềm hơn. Khi nấu đúng cách, phần mỡ vịt tiết ra vừa đủ tạo độ béo thơm nhưng không gây ngấy.

Ngoài ra, vịt luộc chấm gừng, bún măng vịt hay cháo vịt cũng là những món dễ ăn trong ngày nóng bức.

Điểm đặc biệt của thịt vịt là dù giàu dinh dưỡng nhưng không tạo cảm giác nặng bụng như nhiều loại thịt đỏ khác. Vì vậy, nhiều người sau khi ăn vẫn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và ít mệt mỏi hơn.

Thịt bồ câu giúp bổ tỳ vị, ích khí huyết, tái tạo năng lượng nhanh chóng mà không gây ngấy

2. Chim bồ câu - nhỏ nhưng giàu dưỡng chất

Chim bồ câu từ lâu đã được xem là món ăn bồi bổ cơ thể, đặc biệt phù hợp với người mới ốm dậy hoặc người suy nhược.

Vào mùa hè, khi cơ thể dễ mất sức do thời tiết oi nóng, thịt chim bồ câu lại càng được nhiều người ưa chuộng vì mềm, ít béo và giàu protein.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, thịt chim bồ câu chứa lượng đạm cao nhưng cholesterol thấp hơn một số loại thịt đỏ. Ngoài ra, loại thịt này còn giàu sắt, phốt pho và vitamin nhóm B - những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng.

Nhiều gia đình thường hầm chim bồ câu cùng hạt sen, táo đỏ hoặc thuốc bắc để tăng giá trị dinh dưỡng. Đây cũng là món ăn được cho là giúp ngủ ngon và phục hồi thể lực khá tốt.

Không giống những món hầm nhiều dầu mỡ dễ gây ngán vào mùa hè, chim bồ câu có vị thanh nhẹ nên dễ ăn hơn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Tính hàn của ngao giúp hạ hỏa, giải độc, tiêu khát, cực kỳ phù hợp để giải tỏa tình trạng sốt nóng về chiều

3. Ngao - “siêu thực phẩm” mùa hè vừa ngon vừa mát

Nếu phải chọn một món vừa thanh mát vừa bổ dưỡng cho ngày hè, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến ngao.

Ngao có vị ngọt tự nhiên, ít chất béo nhưng giàu protein, kẽm, sắt và vitamin B12. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng và tăng cường miễn dịch.

Đặc biệt, ngao còn chứa lượng taurine tự nhiên khá tốt cho tim mạch và quá trình chuyển hóa chất béo.

Trong những ngày nắng nóng, các món canh ngao nấu chua, ngao hấp sả hay cháo ngao thường được nhiều gia đình lựa chọn vì dễ ăn và giúp kích thích vị giác.

Không chỉ vậy, ngao còn có hàm lượng nước cao nên phù hợp với nhu cầu bù nước của cơ thể vào mùa hè.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thay thế bớt thịt đỏ bằng các loại hải sản ít béo như ngao giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cholesterol tốt hơn.

Cân bằng dinh dưỡng thịt trắng và thịt đỏ khi vào hè để không thiếu hụt dưỡng chất

Vì sao mùa hè nên hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ?

Thịt bò hay một số món nhiều dầu mỡ không phải thực phẩm xấu, nhưng nếu ăn quá thường xuyên trong thời tiết nóng có thể khiến cơ thể khó chịu hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình tiêu hóa thịt đỏ cần thời gian lâu hơn, đồng thời tạo nhiệt lượng lớn trong cơ thể. Điều này dễ khiến nhiều người cảm thấy nóng bức, đầy bụng hoặc mệt mỏi sau ăn.

Trong khi đó, các loại thịt trắng hoặc hải sản thường chứa protein dễ hấp thu hơn, ít chất béo bão hòa và phù hợp với nhu cầu ăn uống thanh đạm mùa hè.

Đặc biệt, những thực phẩm như vịt, chim bồ câu hay ngao còn giúp bổ sung nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn đổ mồ hôi nhiều.

Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Dù các loại thực phẩm trên tốt cho sức khỏe, chuyên gia vẫn khuyến cáo nên ăn đa dạng và cân bằng dinh dưỡng.

Với thịt vịt, nên hạn chế các món chiên rán quá nhiều dầu. Với chim bồ câu, không nên ăn quá thường xuyên nếu đang có vấn đề về gout hoặc axit uric cao. Riêng ngao cần được chế biến chín kỹ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Ngoài ra, nên kết hợp thêm rau xanh, trái cây và uống đủ nước để cơ thể duy trì trạng thái cân bằng trong mùa hè.

Một chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi do nắng nóng mà còn hỗ trợ cơ thể khỏe khoắn, chân tay linh hoạt và duy trì năng lượng tốt hơn suốt cả ngày.