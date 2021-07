Sau lùm xùm hát chui ca khúc của Lady Gaga, Văn Mai Hương tung bản cover mới, còn được Universal ủng hộ

Sau một thời gian im ắng, Văn Mai Hương bất ngờ tung ra một bản cover mới trên kênh YouTube và trang cá nhân của mình.

Ngạc nhiên hơn, nữ ca sĩ chọn cover ca khúc Happier - một bản hit đang cực kỳ đình đám của Olivia Rodrigo, ngôi sao mới của làng nhạc Âu Mỹ, đồng thời cũng là nghệ sĩ độc quyền của Universal Music Group (cùng công ty với Lady Gaga, Taylor Swift, Selena Gomez, Lorde, Lana Del Rey).

Văn Mai Hương cover ca khúc Happier

Thử sức với một bản hit đang cực kỳ đình đám từ nữ nghệ sĩ mới hot nhất làng nhạc toàn cầu - Olivia Rodrigo, sự trở lại lần này của Văn Hương Mai đang thu hút rất nhiều chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan âm nhạc quốc tế.

Văn Mai Hương.

Chỉ 1 giờ ngay sau khi đăng tải trên trang cá nhân hơn 3 triệu follower của mình, bản cover đã lập tức đạt 5.000 lượt tương tác và hơn 200 bình luận. Tuy nhiên, sự chú ý của cộng đồng mạng đổ dồn vào lý do nữ nghệ sĩ quay trở lại với một bản cover. Văn Mai Hương chia sẻ trên caption bài đăng: "Cảm ơn Universal Music Group vì lời mời cover HAPPIER, đây là một vinh dự lớn của Hương vì bài siêu hay".

Olivia Rodrigo.

Trước đó, Văn Mai Hương vướng lùm xùm vì bị fan của Lady Gaga tố hát chui ca khúc Always Remember Us This Way trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Tiếp đến, fan của Lady Gaga còn tìm ra bằng chứng cho thấy Văn Mai Hương đã vô tư trình diễn bản cover ca khúc Always Remember Us This Way tại các sự kiện lẫn phòng trà tổ chức biểu diễn âm nhạc.

Văn Mai Hương bị fan của Lady Gaga tố cáo là vi phạm bản quyền và cố tình hát chui để kiếm tiền. Vụ việc khiến danh tiếng của Văn Mai Hương bị ảnh hưởng nặng nề. Nữ ca sĩ đã im hơi lặng tiếng mãi cho đến nay mới có động thái quay trở lại. Và đáng nói hơn, trong lần trở lại này, Văn Mai Hương lại nhận được sự ủng hộ của phía Universal Music Group.