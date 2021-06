Nathan Lee ra tối hậu thư sau vụ Văn Mai Hương hát chùa nhạc Lady Gaga: Ca sĩ hát nhạc quốc tế lời Việt phải gỡ bài gấp

Sáng 10/6, Nathan Lee bất ngờ thông báo trên Fanpage chính thức của mình rằng: "Tất cả các ca sĩ từng hát những nhạc phẩm quốc tế lời Việt hãy chuẩn bị tinh thần gỡ bài nếu không muốn bị ăn kiện bởi chính tác giả, record labets cùng legal teams của họ".

Chẳng biết vì lý do gì mà Nathan Lee lại gửi lời cảnh báo đến các ca sĩ Việt như thế? Nhất là trong tình huống ca sĩ Văn Mai Hương còn chưa giải quyết xong lùm xùm hát chùa ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga rồi mang đi diễn để kiếm tiền mà không xin phép có thêm diễn biến mới. Vì vụ việc này nên Văn Mai Hương mới bị cộng đồng fan của Lady Gaga lên án mạnh mẽ. Dù phía nữ ca sĩ đã có lời giải thích nhưng netizen vẫn cho rằng nó không hợp lý.

Chia sẻ mới nhất của Nathan Lee.

Việc ca sĩ Việt hát các ca khúc nhạc quốc tế lời Việt rồi quay video clip và đăng tải trên YouTube hay mang đi khắp nơi biểu diễn đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề bản quyền nên mới dẫn đến lùm xùm. Câu chuyện của Văn Mai Hương với ca khúc Always Remember Us This Way là ví dụ điển hình cho rắc rối này.

Nathan Lee.

Cũng liên quan đến chuyện mua bản quyền ca khúc, trước đó Nathan Lee đã làm showbiz Việt dậy sóng vì mua loạt bài hit của Cao Thái Sơn. Hành động này gây nên nhiều tranh cãi, Cao Thái Sơn thậm chí còn đăng đàn nhiều lần để oán trách nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người đã bán 4 bản hit mà anh từng thể hiện cho Nathan Lee.

Sau đó, Nguyễn Văn Chung lại đăng đàn bày tỏ rằng anh là người viết nên các ca khúc nên muốn bán cho ai thì bán.