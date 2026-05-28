Sau hơn 20 năm làm dâu, một tờ giấy khước từ tài sản khiến tôi đau đớn hơn cả mất tiền

Hơn 20 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại thấy chạnh lòng vì một chuyện tưởng như rất đơn giản. Người ta vẫn nói sống với nhau bằng tình cảm, bằng nghĩa tình, còn giấy tờ chỉ là hình thức. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

Ngày tôi về nhà chồng, bố mẹ chồng còn khỏe mạnh. Hai vợ chồng tôi ở chung nhà với ông bà. Những năm đầu cuộc sống chẳng dư dả gì. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, ai thuê gì làm nấy. Tôi thì vừa đi làm vừa lo cơm nước, chăm sóc gia đình.

Thời gian trôi nhanh, hai con tôi giờ đều đã học cấp 3. Bố mẹ chồng cũng đã ngoài 80 tuổi. Mấy năm gần đây, sức khỏe ông bà giảm sút rõ rệt. Bố chồng bị đau khớp, đi lại khó khăn. Mẹ chồng thì huyết áp thất thường, nhiều lần phải nhập viện. Hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu.

Từ chuyện đưa ông bà đi khám bệnh, mua thuốc, nấu những bữa ăn riêng phù hợp sức khỏe, đến những đêm thức trắng chăm sóc khi ông bà ốm, tôi đều làm không một lời than phiền. Tôi luôn nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của một người con trong gia đình. Chưa bao giờ tôi phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ ruột. Bởi vậy nên khi nghe ông bà nói muốn sang tên sổ đỏ cho chồng tôi để sau này khỏi rắc rối thủ tục thừa kế, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.

Cho đến hôm cả nhà ngồi lại để bàn bạc.

Bố chồng nói rằng mảnh đất này là của ông cha để lại, giờ sẽ chuyển hẳn cho con trai đứng tên. Sau đó ông bảo tôi cần ký thêm một giấy khước từ tài sản, xác nhận không có quyền lợi gì liên quan đến căn nhà và mảnh đất đó thì thủ tục sang tên mới nhanh gọn được.

Tôi ngồi lặng người. Không phải vì tôi muốn tranh giành tài sản. Suốt hơn 20 năm qua, tôi chưa từng đòi hỏi hay tính toán điều gì với bố mẹ chồng. Nhưng cách ông bà nói khiến tôi có cảm giác như mình là người ngoài. Như thể mọi công sức, tình cảm và những năm tháng tôi gắn bó với gia đình này đều không có ý nghĩa gì trong quyết định đó.

Tôi nhìn sang chồng. Anh cũng bối rối. Anh bảo với bố mẹ rằng vợ chồng là một thể thống nhất, nếu sang tên thì phải để cả 2 vợ chồng đứng tên. Nhưng ông bà nhất quyết không đồng ý. Ông bà nói tài sản của ông bà thì chỉ truyền cho con trai ruột, còn chuyện sau này thế nào là việc của hai vợ chồng tự sắp xếp.

Tối hôm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi biết về mặt pháp lý, ông bà có quyền quyết định tài sản của mình. Tôi cũng hiểu ông bà thuộc thế hệ cũ, luôn có suy nghĩ tài sản phải để lại cho con trai. Nhưng điều khiến tôi buồn không phải là cuốn sổ đỏ đứng tên ai. Điều khiến tôi buồn là sau hơn 20 năm sống dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, tôi vẫn cảm thấy giữa mình và gia đình chồng tồn tại một ranh giới vô hình. Một ranh giới mà dù tôi cố gắng đến đâu cũng chưa từng thực sự bước qua được.

Giờ tờ giấy khước từ tài sản vẫn đang đặt trên bàn. Chồng bảo tôi không cần vội ký, cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Nhưng suy nghĩ gì nữa chứ khi đất đai của ông bà, ông bà có quyền quyết định. Tôi không sợ sau này bị chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng cảm giác bị coi như người ngoài này, thật không dễ chịu. Tôi có nên ký cho xong việc không?