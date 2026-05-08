Vừa làm dâu trưởng, bận không về đám giỗ được, tôi bị cả họ nhà chồng "đá" khỏi nhóm chat gia đình

Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng với danh phận "cháu dâu trưởng", tôi đã nỗ lực hết mình để hòa nhập và vun vén. Thế nhưng, chỉ vì một lý do bất khả kháng, tôi không thể tham dự đám giỗ của một bác họ, và cái kết là một thông báo lạnh lùng: "Bạn đã bị kích ra khỏi nhóm Họ hàng nhà chồng". Cú sốc này khiến tôi bàng hoàng, tủi thân và hoang mang tột độ. Phải chăng, vị trí "dâu trưởng" đi kèm với những áp lực vô hình mà tôi chưa lường trước?

Tôi và chồng vừa kết hôn được vài tháng, tình yêu son sắt, cuộc sống hôn nhân đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất. Điều khiến tôi tự hào và cũng có chút áp lực là mình được mang danh "cháu dâu trưởng" trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập, vun vén cho gia đình nhỏ và cả đại gia đình lớn.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Mới đây, một sự việc nhỏ nhặt lại trở thành "giọt nước tràn ly", khiến tôi cảm thấy tủi thân và hoang mang tột độ. Chuyện là, nhà chồng tôi có một bác họ vừa mất, và đám giỗ đầu của bác được tổ chức vào một ngày giữa tuần. Cả tôi và chồng đều là dân văn phòng, công việc bận rộn, không thể xin nghỉ để về quê dự đám giỗ được. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng, và chồng tôi đã gọi điện báo với bố mẹ rằng cả hai vợ chồng đều bận, không về được. Bố mẹ chồng cũng tỏ ra thông cảm, nói rằng không sao, công việc là trên hết.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ, chỉ vài tiếng sau khi chồng tôi báo tin, tôi nhận được một thông báo "đau điếng" từ điện thoại: "Bạn đã bị kích ra khỏi nhóm 'Họ hàng nhà chồng'". Tôi không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Chỉ vì một đám giỗ mà tôi không thể tham dự, tôi đã bị gạt ra khỏi vòng tròn gia đình chồng một cách phũ phàng như thế sao?

Tôi lập tức hỏi chồng. Anh ấy cũng ngỡ ngàng không kém. Anh gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ chỉ nói lấp lửng rằng "có lẽ là do các cô, các bác thấy con bận quá nên không muốn làm phiền". Một lời giải thích không thể nào chấp nhận được. Bận thì có thể không tham gia, chứ sao lại phải "kích" ra khỏi nhóm? Chẳng lẽ sự hiện diện của tôi trong nhóm chat lại phiền phức đến vậy sao?

(Ảnh minh họa)

Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Có phải tôi đã quá vô tâm khi không cố gắng sắp xếp công việc để về dự đám giỗ? Hay là tôi đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của những buổi họp mặt gia đình? Nhưng rõ ràng, tôi đã báo trước, và bố mẹ chồng cũng đã đồng ý. Hơn nữa, đây là đám giỗ của một bác họ, không phải là ông bà nội ngoại trực hệ. Liệu có phải tôi đã bị "soi" quá kỹ vì là cháu dâu trưởng, nên mọi hành động của tôi đều bị đánh giá khắt khe hơn?

Tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, dù mới chỉ là dâu mới. Cái danh "cháu dâu trưởng" bỗng trở thành gánh nặng, chứ không còn là niềm tự hào nữa. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nên im lặng cho qua, hay nên tìm cách nói chuyện thẳng thắn với các cô, các bác? Nhưng nói thế nào để không bị cho là "láo", là "chống đối"? Tôi sợ rằng, nếu không giải quyết triệt để, vết rạn nứt này sẽ ngày càng lớn, ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với gia đình chồng về sau.

Tôi biết, trong mỗi gia đình đều có những quy tắc, những truyền thống riêng. Nhưng tôi vẫn hy vọng có sự thấu hiểu và cảm thông. Công việc của thế hệ trẻ ngày nay không phải lúc nào cũng dễ dàng sắp xếp. Chúng tôi cũng muốn được hòa nhập, muốn được yêu thương, nhưng đôi khi, cuộc sống mưu sinh lại đặt ra những thử thách khó khăn. Liệu có cách nào để dung hòa giữa công việc và trách nhiệm gia đình, đặc biệt là trong những trường hợp bất khả kháng như thế này không?

Tôi thực sự rất buồn và hoang mang. Tôi nên làm gì đây? Có ai từng trải qua tình huống tương tự có thể cho tôi lời khuyên không?