Cú chốt đơn chuẩn xác của mỹ nhân VTV: Lấy chồng rời hào quang showbiz, viên mãn làm dâu hào môn trong biệt phủ

Tạm dừng hào quang showbiz, Mai Ngọc chọn an yên làm hậu phương cho chồng doanh nhân

Khán giả từng bày tỏ sự tiếc nuối khi cuối năm 2024, MC Mai Ngọc quyết định tạm gác lại công việc quen thuộc ở VTV sau đám cưới chồng doanh nhân. Người ta đã quá quen với hình ảnh một nữ MC năng động, ngày ngày tất bật với kịch bản và máy quay.

Thế nhưng, nếu nhìn vào cuộc sống hiện tại của cô ở Bắc Ninh, có lẽ ai cũng sẽ hiểu: Sự thay đổi này không phải là từ bỏ, mà đơn giản là cô đã tìm thấy một nhịp sống khác, vừa vặn và bình yên hơn cho cuộc đời mình.

Sau khi kết hôn, Mai Ngọc chuyển về Bắc Ninh sinh sống trong cơ ngơi của gia đình nhà chồng. Quyết định rời Hà Nội nhộn nhịp để lui về hậu phương có lẽ là một bước ngoặt lớn của người phụ nữ từng quen với guồng quay bận rộn. Thế nhưng, ở cuộc hôn nhân thứ hai này, Mai Ngọc dường như tìm thấy sự an tâm tuyệt đối để sẵn sàng làm điều đó.

Tạm gác sự nghiệp để tròn vai làm dâu hào môn, sống trong dinh thự hoành tráng nhất vùng

Cuộc hôn nhân thứ hai đến không ồn ào vội vã, mà mang dáng dấp của một sự an bài vừa vặn. Người đàn ông bên cạnh cô, dù bận rộn với hàng loạt dự án kinh doanh lớn, vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi, một bến đỗ kiên cố để vợ an tâm tận hưởng đặc quyền của sự bình yên.

Không gian sống của gia đình rộng rãi, thoáng đãng với tầm nhìn ra khoảng quảng trường yên tĩnh. Dù không hé lộ quá nhiều, nhưng nhưng khoảnh khắc Mai Ngọc chia sẻ về cuộc sống thường ngày, đủ khiến dân tình choáng ngợp về dinh thự nơi cô đang ở. Chính trong không gian ấy, người ta thấy một Mai Ngọc rất khác: Bớt đi chút sắc sảo, lộng lẫy của trường quay, thêm vào đó là sự mềm mỏng, dịu dàng của một người vợ, người mẹ.

Dinh thự nhà chồng được hé lộ qua lễ cưới của Mai Ngọc.

Nếu trước kia, mỗi buổi sáng của Mai Ngọc bắt đầu bằng việc trang điểm, đọc kịch bản và hối hả đến đài truyền hình; thì nay, ngày mới của cô bắt đầu từ 5 - 6 giờ sáng bằng những việc rất đỗi bình dị. Cô dành thời gian buổi sáng sớm để đưa cậu con trai kháu khỉnh đi dạo quanh quảng trường trước nhà, hít thở không khí trong lành.

Mỗi ngày của mẹ bỉm Mai Ngọc trôi qua nhẹ nhàng với các cữ ăn uống, nghỉ ngơi, tự tay dạy học và chơi đùa cùng con. Trở thành con dâu trong một gia đình doanh nhân có tiếng, Mai Ngọc hoàn toàn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của nhiều người, nhưng cô vẫn thích tự tay chăm chút cho con cái và gia đình. Nhìn cách cô tận hưởng việc làm mẹ, làm vợ, người ta cảm nhận được một sự viên mãn, nhẹ nhõm toát ra từ bên trong.

Mẹ bỉm sữa vẫn giữ trọn khí chất: Vẫn rạng rỡ theo đuổi đam mê, tái xuất đầy lộng lẫy

Lùi về làm hậu phương không có nghĩa là Mai Ngọc đánh mất đi những sở thích, đam mê của bản thân. Cư dân mạng vẫn thường xuyên dành lời khen ngợi cho sắc vóc và phong cách ngày càng đằm thắm của mẹ 1 con.

Mai Ngọc vẫn dành thời gian tập luyện để giữ gìn vóc dáng, rèn luyện sức khỏe, thi thoảng dạo phố, nhâm nhi ly cà phê cùng những người bạn thân thiết. Đặc biệt, Mai Ngọc không hoàn toàn cắt đứt với công việc hay đam mê cũ. Dù ở Bắc Ninh, thỉnh thoảng cô vẫn sắp xếp thời gian lên Hà Nội tham dự các sự kiện phù hợp, rạng rỡ xuất hiện trước công chúng rồi lại vui vẻ trở về với gia đình nhỏ.

Bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, Mai Ngọc dường như đã tìm được điểm cân bằng tuyệt vời nhất. Vẫn là một người phụ nữ yêu cái đẹp, đam mê công việc, nhưng giờ đây cô biết cách phân bổ thời gian để làm tròn vai trò của một người vợ hiền, một người mẹ tận tụy.

Nhìn Mai Ngọc thong dong tận hưởng cuộc sống hiện tại, người ta mới thấy hạnh phúc của người phụ nữ đôi khi chỉ đơn giản là tìm được đúng người, đúng thời điểm, và được sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương.