Sau chuyển phôi có chơi pickleball được không?

Những ngày gần đây, câu hỏi "sau chuyển phôi có chơi pickleball hay bất cứ môn thể thao nào được không?" nhận nhiều sự quan tâm của chị em trong các hội nhóm IVF. Người thì bảo chơi được, người khẳng định tuyệt đối không nên. Tâm lý vừa hy vọng, vừa lo lắng khiến nhiều chị em băn khoăn: Mình nên nằm yên 1 chỗ? Nên kiêng đi lại, tránh hoàn toàn vận động? Hay mình vẫn có thể ra sân cầm vợt đánh pickleball cũng như chơi nhiều môn thể thao khác?

Hỏi: Trong thời gian chờ đợi kết quả chuyển phôi, em luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái, nhưng thú thật là cũng rất băn khoăn. Bình thường em khá năng động, thích các môn vận động nhẹ nhàng và thỉnh thoảng chơi pickleball cùng bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Sau chuyển phôi, em không biết liệu việc vận động hay chơi thể thao như đánh pickleball có gây ảnh hưởng gì đến quá trình làm tổ của phôi hay không? Liệu em có thể tiếp tục duy trì thói quen của mình trong thời điểm này? (Ngọc, 35 tuổi ở Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City) trả lời như sau:

Tôi vẫn khuyên sau chuyển phôi, chị em nên sinh hoạt, đi làm bình thường. Nghiên cứu khoa học cũng đã cho thấy rất rõ, phụ nữ sau chuyển phôi vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường có tỷ lệ làm tổ tốt hơn những trường hợp hạn chế tối đa đi lại, vận động. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn truyền tai nhau sau chuyển phôi phải nằm im 1 chỗ, nhiều người nghe và làm theo.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến.

Nhưng trên thực tế, việc đó không mang lại lợi ích mà còn ảnh hưởng không tốt cho quá trình làm tổ của phôi thai.

Như chúng ta đã biết, tâm lý cũng là một yếu tố rất quan trọng, góp phần thành công vào quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, quá trình làm tổ của phôi thai. Những bệnh nhân nằm im 1 chỗ ở nhà sau chuyển phôi thường có xu hướng đọc nhiều thông tin liên quan đến vấn đề hiếm muộn, những việc nên và không nên làm sau chuyển phôi, có nhiều thời gian trò chuyện với những người cùng cảnh ngộ, trong đó không thiếu người chuyển phôi thất bại... Như vậy dễ dẫn đến tâm lý lo lắng, căng thẳng hơn. Điều này không có lợi cho bạn ngay sau khi đặt phôi, gây ảnh hưởng không tốt đến chuyện làm tổ của phôi thai cũng như tỷ lệ mang thai thành công.

Tuy nhiên, tôi cũng không khuyên bệnh nhân nên tập luyện thể thao sau chuyển phôi, nhất là hoạt động thể thao mang tính chất đối kháng như pickleball, cầu lông, tennis, đá bóng... Nguyên nhân bởi, khi chơi thể thao đối kháng, vì nhiệt tình và chơi vui quá, bệnh nhân có thể bị mất nước, mất điện giải, tất cả đều không tốt đến quá trình làm tổ của phôi thai. Chưa kể, chơi thể thao đối kháng như pickleball có thể xảy ra chấn thương va đập. Nếu không may chuyện đó xảy ra, kể cả khi va đập rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến việc đặt phôi thai nhưng có thể gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Đây là yếu tố không tốt cho việc làm tổ của phôi thai. Còn nếu chấn thương nặng hơn như bong gân, gãy tay chân… thì càng khó lường hơn nữa.

Bởi vậy, tôi vẫn khuyên chị em sau chuyển phôi thai vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường nhưng không nên chơi các môn thể thao đối kháng như pickleball, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Nếu chị em có băn khoăn gì đừng quên liên hệ ngay đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn kịp thời.

Chúc em vui khỏe và sớm nhận tin vui!

