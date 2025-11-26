Ca nương Kiều Anh da săn mọng collagen thừa nhận rất chăm ăn 5 món này để nuôi dưỡng nội tiết từ rất sớm

Mới đây ca nương Kiều Anh đăng ảnh trên trang cá nhân diện đầm hở lưng, tay xách túi hàng hiệu giá hơn nửa tỷ đồng đi hẹn hò cùng ông xã. Bên cạnh khoảnh khắc ngọt ngào của hai người là điều khiến chị em trầm trồ nhất chính là sắc vóc tươi trẻ và làn da săn mọng đầy collagen của cô.

Kiều Anh tâm sự, bản thân luôn được nửa kia cưng chiều, nhưng điều cô tự hào nhất là chăm sóc bản thân bài bản, nhất là việc nuôi dưỡng nội tiết tốt để da luôn căng mướt.

"Chị đẹp" chú ý ăn nhiều rau xanh, nước trái cây tươi không thêm đường, uống sữa, sữa chua không đường để nuôi dưỡng làn da đẹp từ bên trong. Ngoài ra, ca nương cũng chăm uống các loại trà hoa để cơ thể thanh mát, làn da mịn màng, rạng rỡ hơn.

Tìm hiểu thêm vì sao những thực phẩm này vừa giúp da căng mọng collagen vừa tốt cho nội tiết, vóc dáng, phụ nữ sau tuổi 30 nên dùng đều:

Rau xanh

Rau xanh (cải bó xôi, cải kale, rau diếp, cải thìa...) cung cấp vitamin C, vitamin A, folate, khoáng và hàng loạt chất chống oxy hóa, những thành phần cần thiết cho tổng hợp collagen và trung hòa gốc tự do gây lão hóa.

Vitamin C đặc biệt quan trọng trong quá trình tạo collagen. Hơn nữa, rau giàu chất xơ giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, vốn liên quan mật thiết tới cân bằng nội tiết tố. Các nghiên cứu dinh dưỡng khuyến khích ăn nhiều rau lá xanh để bảo vệ da và sức khỏe toàn thân.

Bởi vậy, chị em đừng quên ăn rau xanh mỗi ngày, ít nhất một nắm tay lớn mỗi bữa vì vừa tốt cho da, vừa giúp giữ vòng 2 thon gọn nhờ lượng calo thấp và chất xơ cao. Bản thân ca nương Kiều Anh luôn ăn rau xanh thật nhiều mỗi bữa vì những lợi ích sức khỏe và làm đẹp này.

Nước ép trái cây tươi (không thêm đường)

Nước ép 100% từ trái cây tươi (ép tại nhà, không thêm đường) là nguồn vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ tổng hợp collagen và tăng khả năng chống oxy hóa cho da. Nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép nguyên chất, chế biến tối thiểu giữ lại nhiều polyphenol và vitamin có lợi. Tuy nhiên cần lưu ý tần suất và khẩu phần vì nước ép thiếu chất xơ so với trái cây cả quả.

Gợi ý cho bạn: Uống 1 ly nhỏ nước ép như ca nương Kiều Anh thay vì đồ ngọt có đường giúp kiểm soát calo, hỗ trợ giảm cân/giữ dáng. Ưu tiên cam, kiwi, dâu tây vì chúng giàu vitamin C, tránh thêm đường để không gây rối loạn đường huyết, ảnh hưởng xấu tới nội tiết.

Sữa và sữa chua không đường

Sữa và sữa chua không đường cung cấp protein (vật liệu để tổng hợp collagen), canxi, vitamin nhóm B và quan trọng nhất là probiotics (trong sữa chua lên men). Sức khỏe đường ruột có liên hệ mật thiết với làn da qua "trục ruột - da"; probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh, giảm tình trạng viêm mãn tính nhẹ có thể làm da mẩn đỏ, xỉn màu.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên sử dụng sữa chua không đường để tận dụng lợi khuẩn mà tránh lượng đường tinh luyện. Chị em sau tuổi 30 hãy thử học hỏi thói quen này của ca nương Kiều Anh và cảm nhận sự thay đổi tích cực trên làn da, vóc dáng nhé!

5. Trà hoa

Trà hoa như hoa cúc (chamomile), hibiscus, hoặc butterfly pea được Kiều Anh ưu ái vì tác dụng chống viêm, giàu chất chống oxy hóa, giúp da bớt mẩn đỏ, tươi sáng hơn.

Một số nghiên cứu và tổng hợp cho thấy, chamomile hỗ trợ giảm viêm và cải thiện giấc ngủ. Một giấc ngủ tốt cũng rất quan trọng cho việc cân bằng nội tiết, trong khi hibiscus chứa vitamin C, polyphenol hỗ trợ chống oxy hóa. Uống trà hoa đều đặn là thói quen đơn giản, nhẹ nhàng giúp cơ thể thanh mát, da mịn màng như ca nương Kiều Anh.

(Nguồn ảnh: FB)