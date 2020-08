Sau bê bối hành hung bạn gái, Kim Hyun Joong lại nhận được sự chú ý nhờ cứu sống một đầu bếp 47 tuổi bị bất tỉnh

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng mạng đang xôn xao trước tin tức xung quanh việc Kim Hyun Joong vừa cứu sống một đầu bếp 47 tuổi khi có mặt tại nhà hàng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc bếp trưởng họ Oh của một nhà hàng Nhật Bản tại khu Donghong, thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju, Hàn Quốc đang kiểm tra đơn hàng và doanh thu cuối ngày thì bị ngã xuống.

Nghe tiếng bếp trưởng Oh ngã quỵ, nhân viên và khách hàng trong quán vô cùng bất ngờ, hoang mang không biết sơ cứu thế nào. Ngay lúc này, một người đàn ông đội mũ đen đã nhanh chóng lao đến. Sau khi kiểm tra thân thể bếp trưởng Oh đang bất tỉnh, người này đã ngay lập tức nâng đầu nạn nhân lên, gỡ cúc áo cổ để thoáng khí và bảo nhân viên gọi xe cấp cứu.

Vào lúc này, bếp trưởng Oh đang trong tình trạng không thể mở được miệng do cơ thể co cứng. Người đàn ông đội mũ đen đã thực hiện các biện pháp sơ cứu bao gồm xoa bóp ngực, bụng, yêu cầu nhân viên lấy đá lạnh và nói chuyện không ngừng. Phải mất đến 9 phút sau, bếp trưởng Oh mới tỉnh táo lại. Khi xe cứu thương đến địa điểm, người đàn ông hỗ trợ di chuyển bếp trưởng Oh lên xe và tường thuật lại tình hình khi đó.

Sau khi tỉnh lại, bếp trưởng Oh chia sẻ: "Tôi đâu biết đó là người nổi tiếng, nhưng hoá ra đó chính là Kim Hyun Joong".

Công ty quản lý của nam diễn viên cũng đã xác nhận thông tin này. Theo nhân viên nhà hàng, Kim Hyun Joong đến ăn tối từ 2 tiếng trước khi sự việc xảy ra và đang ở ngoài đợi xe để chuẩn bị đi về. Khi nghe tiếng hét, Kim Hyun Joong đã tức tốc quay trở lại.

Nguồn: Naver