Trước thời bộ ba Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun khuấy đảo Kbiz thì hai trường phái nhan sắc bất bại này đã từng làm cả Châu Á mê mẩn

Nhắc đến những tường thành nhan sắc xứ Hàn người ta hay gọi tên "tam giác cân" huyền thoại Tae - Hye - Ji (Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun). Nếu Kim Tae Hee sở hữu vẻ đẹp trong trẻo thì Song Hye Kyo lại ngọt ngào còn Jun Ji Hyun sang chảnh.

Giữa rừng nhan sắc xứ kim chi, vẻ đẹp tự nhiên của Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun đều trở thành "tượng đài" trong suốt một thập kỷ qua. Trong các cuộc bình chọn nhan sắc, Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jin Ji Hyun luôn được xem là những đối thủ "bất phân thắng bại".

Nhiều năm về sau, Kbiz cũng có thêm nhiều mỹ nhân mới, bộ ba Tae - Hye - Ji ngày nào cũng bước vào ngưỡng U40. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại khi nói về những đại mỹ nhân xứ Hàn người ta vẫn phải gọi tên Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun.

Thế nhưng, trước khi Tae - Hye - Ji xây nên "triều đại nhan sắc" cho mình thì cả Châu Á từng biết tới làng giải trí Hàn với hai đại diện nhan sắc mang tên Kim Hee Sun và Lee Young Ae.

Đó cũng chính là ly do mà trong 1 show truyền hình, Kim Hee Sun hài hước nói rằng mình đẹp hơn Kim Tae Hee nhưng ai cũng phải công nhận.

Nếu Lee Young Ae sở hữu vẻ đẹp "oxy" thanh thuần mang tới cảm giác thư thái nhẹ nhàng thì Kim Hee Sun lại cá tính xen lẫn sự ngọt ngào và thời thượng. Cả hai đại diện cho 2 trường phái nhan sắc nổi đình nổi đám thời bấy giờ và từng khiến fan hâm mộ Châu Á điên đảo.

Lee Young Ae - Người đẹp oxy

Lee Young Ae sinh năm 1971, năm nay vừa tròn 49 tuổi. Lee Young Ae đặt chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu và vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật cho đến nay. Bộ phim đầu tiên mà Lee Young Ae góp mặt chính là How is Your Husband của đài SBS vào năm 1993.

Vừa gia nhập showbiz, Lee Young Ae đã nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhờ khả năng diễn xuất tinh tế và đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Lee Young Ae nổi tiếng với làn da trắng mịn màng. Thậm chí fan hâm mộ còn từng khen ngợi rằng da của Lee Young Ae dường như sáng tới nổi sáng lấp lánh.

Trong showbiz, khái niệm "người đẹp oxy" là danh hiệu được đặt ra để chỉ những người đẹp có nhan sắc tự nhiên, nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi nhìn vào. Và đó chính là danh hiệu mà người ta dành cho Lee Young Ae.

Ở tuổi 49, Lee Young Ae vẫn là "nữ thần trong số các nữ thần.

Kim Hee Sun - Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc

Làng giải trí xứ Hàn với "đặc sản" là rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng có lẽ để vươn tới danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc" như Kim Hee Sun là điều không phải ai cùng làm được.

Ngay từ khi bước chân vào showbiz, Kim Hee Sun đã sở hữu nhan sắc nổi bật với đôi mắt to lanh lợi, gương mặt thanh tú và sắc sảo. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt thuần Á đông và thần thái tự nhiên giúp người đẹp trở thành hiện tượng của làng giải trí Hàn.

Nhan sắc của Kim Hee Sun không chỉ nổi tiếng tại Hàn mà còn được khán giả nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản... yêu thích.

Vẻ đẹp của cô không chỉ khiến fan trong nước mê mẩn mà nhiều khán giả Trung Quốc, Đài Loan cũng tôn vinh cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất châu Á.

Kim Hee Sun bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, cô thật sự nổi tiếng sau khi được mời đóng phim và gây tiếng vang nhờ nhan sắc của mình.

Cô liên tiếp được vinh danh trong các cuộc bình chọn nhan sắc, được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc" và "Biểu tượng nhan sắc xứ kim chi".

Hình ảnh mới đây nhất của Kim Hee Sun.