Nam sinh lớp 10 bỗng liệt nửa người vì thói quen ngồi "vạn người mê", bác sĩ cảnh báo: Có thể gây tàn tật suốt đời

Trường hợp xảy ra ở quận Lâm Bình, thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận cậu học sinh này có thói quen ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài. Trong lúc làm bài tập hay chơi điện tử, em thường xuyên bắt chéo chân liên tục từ 5-6 tiếng mỗi lần. Sau một đêm ngủ dậy, bàn chân phải đột nhiên mất lực, không thể gập lên trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy đây là biểu hiện điển hình của hội chứng rũ bàn chân - tình trạng tổn thương dây thần kinh khiến bàn chân không thể nâng lên khi đi lại. May mắn là mức độ tổn thương chưa quá nặng. Dù đã xuất hiện dấu hiệu teo cơ nhẹ, nam sinh vẫn hồi phục khá tốt sau quá trình tập phục hồi chức năng và hiện có thể đi lại bình thường.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh: ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài có thể gây tổn thương thần kinh không hồi phục, trường hợp nặng thậm chí dẫn đến tàn phế suốt đời.

Bác sĩ cảnh báo: Phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng hơn

Theo các chuyên gia, thói quen vắt chéo chân không chỉ gây hại cho một bộ phận riêng lẻ mà có thể ảnh hưởng toàn diện đến hệ cơ xương khớp và mạch máu.

Thứ nhất, tổn thương cơ vùng thắt lưng. Khi ngồi vắt chéo chân, trọng lượng phần thân trên dồn lệch qua cột sống thắt lưng và xương chậu, làm thay đổi trục chịu lực, lâu dài gây yếu cơ và giảm khả năng vận động.

Thứ hai, biến dạng cấu trúc xương. Tư thế ngồi lệch kéo dài có thể dẫn đến vẹo cột sống, xoay đốt sống thắt lưng, lệch khung chậu, vai cao thấp không đều, ảnh hưởng cả hình thể và dáng đi.

Thứ ba, gây đau thần kinh tọa. Chân bị bắt chéo khiến cơ mông căng liên tục, dễ chèn ép dây thần kinh tọa. Những người từng mắc đau thần kinh tọa càng dễ tái phát.

Thứ tư, chèn ép mạch máu chi dưới, làm tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch và hình thành huyết khối. Do máu hồi lưu về tim chậm hơn, người mắc các bệnh như đái tháo đường, rung nhĩ đặc biệt không nên ngồi vắt chéo chân.

Thứ năm, tổn thương khớp gối, gây đau và làm nặng thêm các bệnh lý khớp gối có sẵn.

Xét theo giới tính, phụ nữ chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn nam giới. Khi mang thai, khung chậu đã phải chịu áp lực lớn. Nếu duy trì thói quen vắt chéo chân lâu dài, tình trạng đau lưng sẽ trầm trọng hơn, đồng thời có thể ảnh hưởng đến khả năng dùng lực khi sinh nở. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, tư thế này còn dễ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.

Xét theo độ tuổi, trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Do hệ xương chưa phát triển hoàn thiện, thói quen ngồi vắt chéo chân có thể tác động trực tiếp đến sự phát triển của cột sống và dáng vóc sau này.

Các bác sĩ khuyến cáo, tốt nhất không nên hình thành thói quen vắt chéo chân. Trong trường hợp khó tránh, mỗi lần chỉ nên duy trì không quá 15 phút, đồng thời thường xuyên thay đổi tư thế để giảm áp lực lên dây thần kinh và mạch máu.

Nguồn và ảnh: Weibo