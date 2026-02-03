Ở một khu dân cư yên tĩnh, bà Trương, 50 tuổi ở Trung Quốc, có một thói quen “dưỡng răng” mà bà duy trì đều đặn suốt tròn một năm: sáng tối đều đánh răng bằng nước muối loãng. Bà cho biết đây là “bài thuốc dân gian” nghe từ hàng xóm, được truyền miệng là giúp thanh nhiệt, sát khuẩn, làm chắc nướu và ngừa răng lung lay.

Ban đầu, người nhà khuyên bà đừng làm theo mấy mẹo truyền miệng thiếu căn cứ, nhưng bà vẫn kiên quyết duy trì. Chỉ đến khi kết quả khám răng miệng sau một năm được trả về, cả gia đình mới thực sự chú ý: thói quen tưởng như vô hại này, rốt cuộc có lợi hay đang âm thầm gây hại?

Câu chuyện của bà Trương không hề hiếm. Với nhiều người trung niên và cao tuổi, việc dùng nước muối loãng để súc miệng hay đánh răng đã trở thành thói quen lâu năm, thậm chí được xem như “nước súc miệng tự nhiên”. Nhưng phương pháp này thực sự là “bảo bối” hay là một cái bẫy cho sức khỏe răng miệng?

Sau một năm, răng bà Trương không trắng hơn, ngược lại nướu bắt đầu có dấu hiệu tụt nhẹ, kẽ răng thưa dần, chỉ cần ăn đồ nóng hoặc lạnh là thấy ê buốt, căng tức. Bác sĩ cho biết, dù khoang miệng không viêm nhiễm rõ rệt, nhưng việc đánh răng bằng nước muối loãng kéo dài đã làm tổn thương hàng rào bảo vệ của nướu, khiến lớp ngà răng dần bị lộ ra.

Muối có tác dụng sát khuẩn, nhưng không thể lạm dụng

Trong dân gian, quan niệm “nước muối diệt khuẩn” đã tồn tại từ lâu. Thực tế, nước muối với nồng độ phù hợp có thể hỗ trợ ức chế vi khuẩn, nhất là khi viêm nướu nhẹ. Tuy nhiên, nhiều người bỏ qua một điểm quan trọng: khoang miệng không phải môi trường vô trùng mà là một hệ vi sinh phức tạp, tồn tại song song cả vi khuẩn có lợi lẫn có hại.

Khi thường xuyên dùng nước muối để đánh răng, đặc biệt là thay thế hoàn toàn kem đánh răng, sự cân bằng này dễ bị phá vỡ. Chưa kể, muối là chất có áp suất thẩm thấu cao, nếu nồng độ không chuẩn sẽ gây kích ứng niêm mạc nướu, lâu dài dẫn tới tụt nướu và răng nhạy cảm.

Nguyên nhân bệnh nướu không phải do “thiếu muối”

Nhiều người cho rằng chảy máu chân răng hay răng lung lay là do “nóng trong” hoặc “chưa sạch”, nên dùng nước muối để “hạ hỏa”. Trên thực tế, thủ phạm chính của các bệnh về nướu là mảng bám và cao răng. Những thứ này không thể được loại bỏ chỉ bằng súc miệng hay đánh răng với nước muối, mà cần làm sạch chuyên nghiệp.

Nguy hiểm hơn, có người coi muối như “chất tẩy rửa đa năng”, thậm chí dùng muối hạt chà trực tiếp lên nướu. Cách làm này chẳng khác nào dùng giấy nhám chà lên kính, tổn thương là không thể đảo ngược. Bà Trương từng áp dụng phương pháp này trong một thời gian, hậu quả là nướu tụt nhẹ, lộ chân răng và ê buốt kéo dài.

Niềm tin truyền thống và những hiểu lầm về chăm sóc răng miệng

Thế hệ lớn tuổi thường có xu hướng tin vào “liệu pháp tự nhiên”, ưa chuộng muối hay thảo dược hơn các sản phẩm chăm sóc hiện đại. Phía sau là tâm lý e ngại “hóa chất”, cho rằng đánh răng bằng kem không sạch bằng nước muối. Quan niệm này được truyền từ đời này sang đời khác, đặc biệt phổ biến ở người trung niên.

Trong khi đó, kem đánh răng hiện đại chứa fluor giúp phòng sâu răng, chất mài mòn nhẹ giúp làm sạch mảng bám an toàn hơn rất nhiều so với muối. Dùng nước muối như biện pháp chăm sóc răng miệng duy nhất không những không phòng bệnh mà còn làm rối loạn cơ chế tự bảo vệ của khoang miệng.

Răng miệng khỏe mạnh bắt đầu từ cách đánh răng khoa học

Sức khỏe răng miệng không chỉ ảnh hưởng đến ăn uống, giao tiếp mà còn liên quan mật thiết đến tim mạch, tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy viêm nha chu mạn tính có liên quan đến tăng huyết áp, đái tháo đường. Vì vậy, đánh răng đúng cách, lấy cao răng định kỳ và chế độ ăn lành mạnh vẫn là nền tảng quan trọng nhất.

Khuyến cáo hiện nay là: đánh răng ngày hai lần bằng kem chứa fluor, mỗi lần ít nhất hai phút, áp dụng phương pháp chải răng khoa học, kết hợp làm sạch răng miệng định kỳ khoảng sáu tháng một lần.

Sau khi nghe tư vấn, bà Trương dần bỏ thói quen đánh răng bằng nước muối và quay lại chăm sóc răng miệng đúng cách. Chỉ sau vài tháng, tình trạng nướu cải thiện rõ rệt, cảm giác ê buốt cũng giảm dần.

Yếu tố tâm lý và xã hội cũng cần được nhìn nhận

Người trung niên và cao tuổi dễ bị chi phối bởi lo lắng sức khỏe, thường tin vào kinh nghiệm truyền miệng hơn là lời khuyên y khoa. Khi nguồn thông tin hạn chế, những “mẹo dân gian” thiếu kiểm chứng rất dễ trở thành kim chỉ nam sai lệch, không chỉ trong chăm sóc răng miệng mà cả nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Y học không phủ nhận kinh nghiệm truyền thống, mà dùng bằng chứng khoa học để phân biệt điều gì có lợi, điều gì cần loại bỏ. Nước muối có thể hỗ trợ trong một số trường hợp nhất định, nhưng không phải giải pháp toàn năng.

Câu chuyện của bà Trương là một lời nhắc nhở: sức khỏe không đến từ lối tắt. Muối thì quen thuộc, nhưng không phải lúc nào cũng tốt; răng thì nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến cả cơ thể. Đừng để một thói quen tưởng chừng vô hại trở thành sai lầm kéo dài nhiều năm.

