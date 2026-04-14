Nhiều người ở độ tuổi trung niên và cao niên cảm thấy rất phiền lòng: Rõ ràng ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, tại sao trên người vẫn tỏa ra "mùi người già"?

Bác sĩ Giang Trung Hiên, Viện trưởng Phòng khám Trung y Tư Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng: Mùi cơ thể ở người già thực chất không đơn thuần là vấn đề "tắm có sạch hay không", mà là cơ thể đang cần một cuộc "tổng vệ sinh" từ trong ra ngoài. Chìa khóa cốt lõi tạo nên mùi cơ thể chính là do quá trình trao đổi chất kém đi.

Vì sao xuất hiện “mùi người già”? Đông y chỉ ra: Do tỳ hư, tích ẩm

Dưới góc độ Trung y, bác sĩ Giang phân tích rằng vấn đề mùi cơ thể thường do tình trạng "Tỳ hư thấp thịnh" (chức năng tiêu hóa suy giảm, tích tụ độ ẩm và độc tố trong cơ thể). Để loại bỏ mùi hương không mong muốn này, bạn cần bắt đầu thay đổi từ thói quen sinh hoạt với 3 bí quyết sau:

Bí quyết 1: Ít ăn đồ dầu mỡ, gia vị đậm đà

Nếu chế độ ăn quá mặn, quá cay, thích ăn đồ béo, ngọt (đồ dầu mỡ, nhiều đường) cộng với việc uống không đủ nước, sẽ khiến mùi mồ hôi tiết ra trở nên nồng nặc hơn.

Lời khuyên: Chế độ ăn hàng ngày nên thanh đạm, giảm bớt gánh nặng dầu mỡ.

Thức uống hỗ trợ: Bạn có thể uống nước sắc từ "Xích tiểu đậu (đậu đỏ nhỏ), Ý dĩ, Phục linh". Ba loại nguyên liệu này có tác dụng lợi tiểu, trừ thấp, giúp cơ thể đào thải lượng nước thừa, tăng cường trao đổi chất và giảm mùi cơ thể từ nguồn gốc bên trong.

Bí quyết 2: Chăm chỉ vận động để ra mồ hôi

Trung y có câu "Tỳ chủ cơ nhục" (Tỳ quản lý cơ bắp). Nếu lười vận động, cơ bắp không săn chắc, bề mặt da dễ xuất hiện nhiều nếp gấp. Những nếp gấp ẩn giấu này là nơi tích tụ bụi bẩn, trở thành "thiên đường" cho vi khuẩn sinh sôi, từ đó tạo ra mùi hôi.

Lời khuyên: Hãy "vận động nhiều hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn". Thông qua việc tập thể dục đều đặn, cơ thể bài tiết mồ hôi không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của da mà còn đẩy các chất cặn bã tích tụ trong lỗ chân lông ra ngoài, giúp da khô thoáng và giảm thiểu vi khuẩn tích tụ.

Bí quyết 3: Thay đồ lót thường xuyên

Nhiều người lớn tuổi có thói quen tiết kiệm, nội y mặc nhiều năm không nỡ bỏ. Tuy nhiên, bác sĩ Giang nhắc nhở rằng đồ lót thực chất là "vật phẩm tiêu hao". Dù bạn có giặt sạch đến đâu, trong sợi vải vẫn có thể sót lại vi khuẩn và các chất chuyển hóa từ cơ thể.

Lời khuyên: Nên định kỳ thay mới đồ lót mỗi quý hoặc mỗi năm. Ưu tiên chọn chất liệu "cotton hoặc lanh" để thấm hút mồ hôi và thoáng khí tốt. Sự thông thoáng sẽ giúp mồ hôi không bị bí bách trên da dẫn đến lên men tạo mùi.

“Mùi tuổi tác” thực chất không chỉ là câu chuyện bên ngoài cơ thể, mà là tín hiệu cho thấy quá trình chuyển hóa bên trong đang chậm lại và mất cân bằng. Khi cơ thể tích tụ ẩm, độc và vận hành kém hiệu quả, mùi khó chịu sẽ dần hình thành dù bạn vẫn giữ vệ sinh tốt.

Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách che giấu, điều quan trọng là điều chỉnh từ gốc: ăn uống nhẹ nhàng hơn, duy trì vận động đều đặn và chăm sóc cơ thể đúng cách mỗi ngày. Khi cơ thể được “làm sạch” và vận hành trơn tru trở lại, mùi khó chịu cũng sẽ tự nhiên biến mất theo cách bền vững và lâu dài hơn.

Chỉ cần thực hiện tốt 3 điều trên, bạn có thể dễ dàng nói lời tạm biệt với "mùi người già" và lấy lại sự tự tin!