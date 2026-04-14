Khi đời sống ngày càng cải thiện, mọi người cũng chú trọng hơn đến việc ăn uống. Nhưng ăn thế nào mới thực sự tốt cho sức khỏe?

Sau 50 tuổi, con người sẽ bắt đầu dần bước vào tuổi già, và nếu có thể chuẩn bị trước trước đó, họ có thể sống lâu và khỏe mạnh. Sức khỏe là điều mà ai cũng mong muốn. Trong "ăn, mặc, ở, đi", thì ăn uống luôn là nền tảng quan trọng nhất. Vậy làm sao để ăn đúng cách? Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, chìa khóa nằm ở sự cân bằng và phối hợp hợp lý giữa các loại thực phẩm.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng một chế độ ăn uống thực sự lành mạnh nên được kết hợp hợp lý từ 4 khía cạnh: Thực phẩm chính và thực phẩm không chủ yếu, thịt và các món chay, ngũ cốc thô và ngũ cốc mịn, axit và kiềm của thực phẩm.

Sau 50 tuổi, bạn có thể tuân thủ 4 nguyên tắc ăn kiêng này thì xin chúc mừng, tuổi thọ đã bắt đầu "chú ý" với bạn

Dựa trên đặc điểm khẩu phần của người Á Đông, mô hình "tháp dinh dưỡng cân bằng" đã được đưa ra, giúp mọi người dễ hiểu và áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Vậy cụ thể nên ăn thế nào? Chuyên gia khuyến nghị 4 nguyên tắc quan trọng sau:

1. Kết hợp giữa món chính và món phụ

Món chính là các thực phẩm như cơm, mì, bánh… trong bữa ăn hàng ngày.

Món phụ bao gồm các loại thực phẩm khác như thịt, cá, rau, sữa, trái cây…

Thực phẩm chính và món phụ có những đặc điểm riêng. Thực phẩm không chính có thể bổ sung sự thiếu hụt vitamin, khoáng chất, chất xơ... trong thực phẩm chính. Phương pháp nấu ăn của thực phẩm không chính rất đa dạng, màu sắc, mùi thơm, mùi vị, hình dạng và hoa văn, có thể tăng cường dinh dưỡng, thúc đẩy sự thèm ăn.

2. Kết hợp giữa ngũ cốc tinh và ngũ cốc thô

Ngũ cốc thô gồm: Ngô, kê, yến mạch, khoai lang, đậu…

Ngũ cốc tinh gồm: Gạo trắng, bột mì tinh chế…

Nói chung, giá trị dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa và hấp thụ của ngũ cốc mịn cao hơn ngũ cốc nguyên hạt, nhưng một số chất dinh dưỡng của ngũ cốc nguyên hạt nhiều hơn ngũ cốc mịn.

Khi ăn, bạn trung niên và cao tuổi có thể ăn một lượng ngũ cốc nguyên hạt với ngũ cốc mịn thích hợp, có thể bổ sung dinh dưỡng cho nhau và giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Vì vậy, nên ăn kết hợp cả hai để bổ sung cho nhau và tăng giá trị dinh dưỡng tổng thể.

3. Kết hợp giữa thực phẩm động vật và thực vật

Thực phẩm động vật (thịt, cá, trứng, sữa) cung cấp protein chất lượng cao, canxi, vitamin A, D…

Thực phẩm thực vật (rau, củ, quả) giàu chất xơ, vitamin B, C…

Việc kết hợp thịt và rau củ không chỉ giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho nhau, để dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người toàn diện, hợp lý mà còn ngăn ngừa tác hại do một chế độ ăn đơn lẻ (chỉ ăn thịt hoặc thuần chay) gây ra cho sức khỏe.

4. Cân bằng thực phẩm có tính axit và kiềm

"Tính axit - kiềm" ở đây không phải là vị chua hay không, mà là sản phẩm chuyển hóa trong cơ thể.

Thực phẩm có tính kiềm: Rau, trái cây, đậu

Thực phẩm có tính axit: Thịt, cá, trứng, gạo

Ngày nay, mức sống vật chất của con người đã được cải thiện, trên bàn ăn thường có nhiều thịt và ít thức ăn chay hơn, dễ dẫn đến máu có tính axit và gây ra nhiều loại bệnh. Để tránh mất cân bằng axit-bazơ trong máu, hãy ăn nhiều rau tươi, trái cây, các loại đậu...

Sau tuổi 50, không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay theo chế độ phức tạp. Chỉ cần duy trì 4 nguyên tắc đơn giản: ăn đa dạng - cân bằng - kết hợp hợp lý, cơ thể sẽ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, từ đó hỗ trợ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.