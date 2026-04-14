Trong suy nghĩ của nhiều người, trà xanh là biểu tượng của lối sống lành mạnh. Một tách trà buổi sáng giúp tỉnh táo, một ấm trà buổi chiều giúp thư giãn, thậm chí không ít người tin rằng uống trà mỗi ngày có thể “thanh lọc cơ thể”, bảo vệ tim mạch.

Thế nhưng, gần đây lại xuất hiện những lo ngại về việc trà xanh có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ. Điều này khiến không ít người băn khoăn: liệu có nên tiếp tục duy trì thói quen uống trà?

Câu trả lời là có - nhưng phải uống đúng cách. Bởi vấn đề không nằm ở bản thân trà xanh, mà ở cách chúng ta sử dụng và những gì chúng ta ăn kèm mỗi ngày.

Không nên uống trà xanh khi bụng đói vì chất tannin có thể gây đau dạ dày hoặc buồn nôn

Trà xanh tốt, nhưng không phải uống thế nào cũng được

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, catechin - những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm, hỗ trợ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Đây cũng là lý do khiến loại đồ uống này được đánh giá cao trong nhiều nghiên cứu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, lợi ích chỉ phát huy khi dùng đúng liều lượng và đúng cách. Ngược lại, những thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến trà trở thành “con dao hai lưỡi”.

Nhiều người có thói quen uống trà đặc, uống thay nước lọc hoặc uống khi bụng đói. Khi trà quá đậm, lượng tannin và axit oxalic tăng cao, dễ gây kích ứng dạ dày và cản trở hấp thu khoáng chất như sắt.

Đặc biệt, việc uống trà liên tục 5 - 6 tách mỗi ngày có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều hoạt chất sinh học, gây mất cân bằng. Với người có bệnh lý nền, điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch.

Theo PGS.TS Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ: Trà xanh có nhiều lợi ích, nhưng không nên lạm dụng. Uống quá đặc hoặc quá nhiều có thể gây tác dụng phụ, nhất là với người có bệnh lý mạn tính.

Protein trong thịt chế biến sẵn kết hợp axit tannic từ trà tạo ra tannalbin, gây chậm nhu động ruột, đầy hơi và táo bón.

Điều đáng lo hơn không phải là bản thân trà xanh, mà là những thực phẩm nhiều người vô tình kết hợp cùng nó mỗi ngày.

1. Thịt chế biến sẵn

Các loại như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông chứa nhiều chất béo bão hòa và nitrit. Những chất này có thể gây tổn thương thành mạch, tạo điều kiện hình thành mảng xơ vữa.

Khi kết hợp với thói quen uống trà đặc, nhiều người tưởng rằng đã “trung hòa” được tác hại, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

2. Gia vị nhiều muối

Nước tương, nước mắm, sốt đóng chai… đều chứa hàm lượng natri cao. Việc tiêu thụ quá nhiều muối khiến huyết áp tăng, gây áp lực lên thành mạch máu.

Điều nguy hiểm là lượng muối này thường “ẩn” trong món ăn, khiến nhiều người không nhận ra mình đang tiêu thụ quá mức.

3. Đồ ăn chứa chất béo chuyển hóa

Bánh ngọt, trà sữa, đồ ăn nhanh… là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa phổ biến. Loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt, gây hại cho hệ tim mạch.Một tách trà xanh sẽ không thể “cứu” được nếu chế độ ăn vẫn đầy những món như vậy.

4. Đồ uống ngọt + tinh bột tinh chế

Trà sữa, nước ngọt đi kèm bánh mì trắng, bánh ngọt… tạo ra sự tăng vọt đường huyết. Điều này gây stress oxy hóa và làm tổn thương nội mạch máu.Nhiều người nghĩ chỉ cần tránh dầu mỡ là đủ, nhưng thực tế, đường mới là yếu tố âm thầm gây hại lâu dài.

Trà xanh thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Để tận dụng lợi ích của trà xanh, điều quan trọng là sử dụng đúng cách.

- Không uống trà khi đói

- Không uống trà quá đặc

- Chỉ nên uống 2 - 3 tách mỗi ngày

- Pha trà ở nhiệt độ khoảng 70 - 80 độ C

- Không dùng trà để uống thuốc

Ngoài ra, nên kết hợp trà với chế độ ăn cân bằng. Việc ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein lành mạnh sẽ giúp tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe.Một số chuyên gia cũng khuyến nghị có thể kết hợp trà với thực phẩm giàu vitamin C như cam, kiwi để hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Một sai lầm phổ biến là tin rằng chỉ cần uống trà xanh là đủ để bảo vệ tim mạch. Trên thực tế, không có loại thực phẩm nào có thể “cứu vãn” một chế độ ăn thiếu lành mạnh.

Trà xanh không phải là nguyên nhân gây hại, nhưng cách chúng ta sử dụng nó mới là điều quyết định. Một tách trà loãng, uống đúng lúc có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng thói quen sai lầm có thể khiến mọi thứ đi theo chiều ngược lại.

Thay vì lo lắng về việc có nên uống trà hay không, hãy chú ý đến cách uống và chế độ ăn uống tổng thể. Bởi sức khỏe không đến từ một “thần dược”, mà từ những lựa chọn nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Một tách trà buổi sáng, một bữa ăn cân bằng, một lối sống khoa học - đó mới là “công thức” bền vững để bảo vệ cơ thể trước những nguy cơ âm thầm như bệnh tim mạch hay đột quỵ.