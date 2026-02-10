Mẹ đảm chia sẻ cách với 30k có ngay bình hoa cúc bày bàn thờ ngày Tết: Nhẹ nhàng, tinh tế, ai cắm cũng xinh

Hoa cúc từ lâu đã là loài hoa rất hay được dùng để cắm ban thờ bởi vẻ đẹp thanh khiết, bền hoa và mang ý nghĩa may mắn, hiếu kính. Bắt đầu chỉ với một bó hoa cúc giá khoảng 30k, chị em hoàn toàn có thể cắm được một lọ hoa bày ban thờ gọn gàng, trang nhã mà vẫn ấm cúng ngày Tết.

Trên kênh TikTok @cogaicamhoa, chị Hà Lê đã gợi ý cách cắm hoa cúc đơn giản nhưng khéo léo, chỉ cần tỉa gọn cành, cắm cao thấp hợp lý là đã tạo được sự khác biệt tinh tế. Không cần hoa đắt tiền hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ với hoa cúc quen thuộc và một chút chăm chút, ban thờ ngày Tết vẫn đẹp trang nghiêm và đầy ý nghĩa.

Nhìn vào lọ hoa này, ai nghĩ được chị Hà Lê chỉ tốn 30k tiền mua hoa, còn lại là nhờ sự khéo léo của đôi tay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 chiếc bình cao, dáng hình trụ, miệng hơi loe tròn.

- 1 miếng mút xốp.

- 1 cuộn băng dính nhỏ.

- 1 chiếc kéo.

Bước đầu tiên luôn là mgâm miếng mút vào bát nước, để mút hút đủ nước, giúp hoa có thể tươi nhiều ngày.

Cách thứ 1:

Cách thứ 1: Lọ hoa cúc bày bàn thờ chỉ với 30k

- Ước tính chiều cao của cành cao nhất là 30cm và chiều rộng của hoa là 20cm.

- Tách từng cành cúc ra để cắm cho dễ sắp xếp và cân đối.

- Cắm 3 cành cúc cao nhất (30cm) vào xốp, và 3 cành cúc đổ xuống dưới.

- Lấp đầy các khoảng trống bằng các cành cúc với độ dài tương ứng, tạo hiệu ứng hình chữ S.

- Cắm 1 bông hoa to, màu khác biệt vào chính giữa, có thể chọn cúc hoặc hoa khác loại.

- Chuẩn bị thêm 25 lá phát tài núi (hoặc thiết mộc lan) để làm nền cho bình hoa cúc. Tỉa bớt lá cắm theo hình chữ S dọc theo viền hoa cúc.

Cách thứ 2:

Cách thứ 2: Lọ hoa cúc bày bàn thờ chỉ với 30k.

- Chuẩn bị thêm một đế nhựa để đặt miếng xốp lên, dùng băng dính dán cố định miếng xốp với lọ hoa.

- Tách từng cành cúc để cắm và cân đối cho dễ.

- Tỉa từng cành cúc với chiều dài khác nhau và cắm vào xốp theo chiều chữ C.

- Tỉa gọn phần chân lá phát tài núi, uốn lá gập lại và cắm vào phần bầu cong chữ C của lọ hoa.

- Cuộn lá cau thành hình tròn, dùng dây buộc cố định hai đầu lại, sau đó cắm vào phần cong chữ C (phía trong) của bình hoa.

Hai cách cắm này sẽ giúp tạo ra 1 bình hoa cỡ lớn dù số lượng hoa không nhiều, trông sang trọng và trang nghiêm, thích hợp để bày trên bàn thờ vào dịp Tết.

(Nguồn: @cogaicamhoa)