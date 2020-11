Sạt lở Trà Leng: Tạm ngưng tìm kiếm nạn nhân bằng đường thủy

Chiều ngày 1-11, lực lượng chức năng đã tạm ngưng tìm kiếm nạn nhân bằng đường thủy trong vụ sạt ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Việc tạm ngưng tìm kiếm tại sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 là do lượng rác ứ lại ở 2 khu vực này quá dày, khoảng 40cm phủ kín mặt hồ. Lực lượng phải chèo thuyền bằng tay vì máy xuồng bị rác cuốn không hoạt động được. Bên cạnh đó, chiều cùng ngày, tại khu vực này có mưa lớn gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân Trà Leng bằng đường thủy

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, việc tìm kiếm bằng đường thủy tạm ngưng, kết quả không tìm thấy nạn nhân trong vụ sạt lở.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1-11, đoàn tìm kiếm đường thủy hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My, Bộ đội Biên phòng và dân quân tự vệ đang gấp rút triển khai việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Việc tìm kiếm bằng đường thủy gặp khó khăn do rác ùn ứ một lớp dày

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm trên lòng hồ sông Tranh 2 và sông Leng, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân

Khu vực triển khai tìm kiếm từ chân cầu Trà Dơn (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) được xác định làm điểm chỉ huy và tiếp ứng nhiên liệu. Lực lượng sẽ ngược dòng sông Tranh để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.



Đến 15 giờ, việc tìm kiếm nạn nhân bằng đường thủy tạm ngưng

Trong khi đó, tại hiện trường sạt lở ở Trà Leng, quân đội vẫn duy trì hơn 500 người xới tung hiện trường với sự hỗ trợ của 4 chó nghiệp vụ nhưng trong trong ngày 30-10 đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân còn lại. Cũng tại hiện trường Trà Leng, chiều 1-11 có mưa to, nước các khe suối dâng cao và chảy xiết, nguy cơ sạt lở đất gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Tại hiện trường sạt lở ở nóc ông Đề, lực lượng quân đội vẫn đang tích cực tìm kiếm, đã gần 2 ngày trôi qua vẫn chưa tìm được tung tích các nạn nhân còn lại

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 28-10 tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 33 người đã kịp thoát thân trong đó có nhiều người bị thương. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 8 thi thể, còn 14 nạn nhân đang mất tích.