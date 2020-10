14 người mất tích ở Trà Leng: Đào xới hết khu sạt lở nhưng không tìm thấy ai

Tối 31-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết 2 ngày qua hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực bị sạt lở đất vùi lấp ở thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) nhưng chỉ tìm được thêm 2 nạn nhân vào ngày hôm qua (30-10).



Clip: 500 cán bộ chiến sĩ đào bới hết khu vực sạt lở nhưng không tìm thấy ai trong 14 người đang mất tích

Trong ngày 31-10, tại hiện trường có mưa rất to. Lực lượng chức năng đã dùng 4 xe múc đào xới hết khu vực sạt đất nhưng không thấy thêm nạn nhân nào. "Lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện tích rộng khoảng 1 ha. Toàn bộ hiện trường đã đào xới hết rồi nhưng không có kết quả" - ông Dũng cho biết.

Lực lượng tìm kiếm đào bới hết các lớp đất đá nhưng không tìm thấy ai

Theo ông Dũng, vào ngày mai (1-11), lực lượng tìm kiếm sẽ chuyển hướng tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. "Ngày mai lực lượng chức năng sẽ dùng khoảng 20 ca nô, ghe máy để tìm kiếm trên sông. Tuy nhiên, sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hiện tại mặt sông đang bị bao phủ rác, cây cối theo dòng nước lũ trôi xuống" - ông Dũng chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp cả một ngôi làng. Hiện người dân và lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể, còn 14 người đang mất tích.

Lực lượng chức năng dùng 4 xe múc đào xới khu vực sạt đất nhưng không tìm thấy ai

Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 bị bao phủ nhiều lớp rác, cây cối

Sau khi sạt lở xảy ra, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường tham gia tìm kiếm. Trong đó, bao gồm lực lượng của Lữ đoàn 270 (Quân Khu 5), Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam), Ban Chỉ huy quân sự 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My. Chiều 30-10, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đưa 3 chó nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đưa 1 chó nghiệp vụ lên hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.