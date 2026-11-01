Sarah Ferguson, vợ cũ của ông Andrew Mountbatten-Windsor, vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại London cùng hai con gái là Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie. Đây là lần đầu tiên bà được chụp ảnh tại một sự kiện công khai sau khoảng 6 tháng, đồng thời đánh dấu lần xuất hiện công khai hiếm hoi của bà tại Anh kể từ tháng 9/2025.

Điều đáng nói, sự trở lại của Sarah Ferguson không diễn ra trong một hoạt động hoàng gia mà tại lễ tưởng niệm Paddy McNally, người từng có quan hệ tình cảm với bà trước khi bà kết hôn với ông Andrew.

Sarah Ferguson xuất hiện cùng hai con gái sau thời gian dài kín tiếng

Ngày 29/10, Sarah Ferguson có mặt tại Nhà thờ St. Paul ở Knightsbridge, London, để dự lễ tưởng niệm Paddy McNally. Bà xuất hiện cùng hai con gái, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, cũng như hai con rể Edoardo Mapelli Mozzi và Jack Brooksbank.

Theo những hình ảnh được báo chí Anh đăng tải, Sarah Ferguson lựa chọn bộ trang phục màu xanh navy, kết hợp áo khoác ren, chân váy đồng màu và giày cao gót. Bà hoàn thiện vẻ ngoài bằng trang sức, trong đó có vòng cổ mặt dây chuyền nổi bật.

Dù đến dự một sự kiện mang không khí tưởng niệm, Sarah Ferguson được ghi nhận có vẻ ngoài khá thoải mái khi xuất hiện trước các nhiếp ảnh gia. Một khoảnh khắc đáng chú ý là hình ảnh bà khoác tay con rể Jack Brooksbank, chồng của Công chúa Eugenie, khi đến nhà thờ. Hai con gái cũng có mặt để đồng hành cùng mẹ trong dịp này.

Sự xuất hiện chung của ba mẹ con đặc biệt được chú ý bởi thời gian qua, gia đình Sarah Ferguson liên tục đối diện với những biến động và áp lực từ dư luận.

Trước sự kiện này, Sarah Ferguson được chụp ảnh tại một khu nghỉ dưỡng ở Áo vào tháng 4/2026. Lần gần nhất bà tham dự một sự kiện công khai tại Anh là lễ tang của Công tước phu nhân xứ Kent vào tháng 9/2025. Vì vậy, những bức ảnh mới nhất cũng phần nào giải đáp sự tò mò của công chúng về cuộc sống của Sarah Ferguson sau nhiều tháng bà hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Lý do đặc biệt khiến Sarah Ferguson trở lại trước công chúng

Paddy McNally, người được tổ chức lễ tưởng niệm lần này, từng là bạn trai của Sarah Ferguson trong những năm 1980. Hai người chia tay trước khi bà kết hôn với ông Andrew vào năm 1986 nhưng vẫn duy trì tình bạn trong nhiều thập kỷ.

McNally có sự nghiệp gắn liền với lĩnh vực đua xe Công thức 1. Ông từng là tay đua, nhà báo và sau đó hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh liên quan đến môn thể thao này. Ông qua đời vào tháng 7/2026, hưởng thọ 88 tuổi.

Khi lễ tang được tổ chức vào tháng 8, Sarah Ferguson không xuất hiện. Công chúa Beatrice đã tham dự và đại diện cho mẹ trong dịp đó. Đến lễ tưởng niệm lần này, Sarah Ferguson mới trực tiếp có mặt để tưởng nhớ người bạn lâu năm.

Theo InStyle, Sarah Ferguson từng dành nhiều tình cảm và sự kính trọng cho Paddy McNally, xem ông như một người có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời mình. Chính mối quan hệ kéo dài qua nhiều thập kỷ này khiến sự xuất hiện của Sarah Ferguson tại buổi lễ mang ý nghĩa riêng, vượt ra ngoài sự chú ý dành cho một nhân vật từng thuộc Hoàng gia Anh.

Cuộc sống của Sarah Ferguson sau những biến động

Trong khoảng một năm trở lại đây, Sarah Ferguson trải qua nhiều thay đổi lớn.

Những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ giữa bà, ông Andrew và Jeffrey Epstein tiếp tục khiến gia đình trở thành tâm điểm truyền thông. Sarah Ferguson cũng phải đối diện với việc mất các danh xưng hoàng gia từng gắn với mình và rời khỏi Royal Lodge, nơi bà đã sinh sống cùng chồng cũ trong nhiều năm dù hai người ly hôn từ năm 1996.

Theo People, sau khi rời Anh, Sarah Ferguson có thời gian lưu trú tại khu vực dãy Alps ở châu Âu. Bà được cho là đã trở lại Anh vào cuối tháng 8 nhưng vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng. Nguồn tin của tạp chí này cho biết Sarah Ferguson tiếp tục giữ liên lạc với hai con gái.

Giữa những biến động ấy, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie vẫn duy trì cuộc sống gia đình riêng. Hai chị em cũng phải đối diện với sự chú ý ngày càng lớn dành cho cha mẹ mình, dù không trực tiếp liên quan đến những hành vi gây tranh cãi.

Bởi vậy, việc cả hai cùng xuất hiện bên Sarah Ferguson lần này trở thành chi tiết đáng chú ý. Những hình ảnh cho thấy ba mẹ con vẫn có sự gắn kết, ít nhất trong dịp tưởng niệm người quen thân thiết của gia đình.

Dẫu vậy, sự kiện ngày 29/10 chưa đủ để khẳng định Sarah Ferguson đang chuẩn bị trở lại với các hoạt động công khai thường xuyên. Hiện bà chưa đưa ra thông báo chính thức nào về kế hoạch trong thời gian tới.

Sau nhiều tháng sống kín tiếng, Sarah Ferguson đã xuất hiện trở lại trước ống kính. Nhưng lần này, điều đưa bà đến với công chúng là một lời tiễn biệt dành cho người cũ, trong sự đồng hành của hai con gái và những người thân trong gia đình.

Nguồn: HELLO!, People, InStyle, HOLA!