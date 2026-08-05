Sắp kết hôn đến nơi rồi mà bỗng dưng tôi thấy hành vi của chồng sắp cưới quá khó hiểu, thậm chí khiến tôi sợ hãi

Tôi từng nghĩ lấy chồng giàu thì cuộc sống sau này chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng càng gần đến ngày cưới, tôi lại càng thấy mình lo lắng vì một chuyện chẳng liên quan gì đến tiền nhiều hay ít, mà là cách chồng chưa cưới của tôi đối xử với tiền.

Anh ấy giàu thật. Công việc ổn định, gia đình có điều kiện, bản thân cũng có tài sản riêng. Thế nhưng đi cùng anh một thời gian, tôi nhận ra anh có một thói quen rất kỳ lạ: chuyện gì cũng phải mặc cả.

Hai đứa đi chợ, anh có thể đứng mặc cả bó rau vài nghìn đồng. Người bán không bớt, anh còn đi sang hàng khác hỏi giá. Mua hoa quả cũng vậy, cân được một lúc lại hỏi có thể bớt thêm không? Có lần tôi thấy bác bán hàng đã nói giá rất mềm, anh vẫn cố xin thêm vài nghìn.

Tôi ban đầu còn nghĩ anh biết tiết kiệm nhưng rồi những chuyện tương tự cứ xuất hiện ở khắp nơi.

Hai đứa đi ăn nhà hàng, trước khi gọi món anh đã hỏi nhân viên xem hôm nay có chương trình giảm giá không, thanh toán bằng thẻ nào được ưu đãi. Mua một món đồ gia dụng, anh hỏi có được tặng thêm gì không? Mua quần áo cũng hỏi có thể lấy thêm chiếc khác với giá tốt hơn không?

Có hôm tôi mua một món đồ nhỏ, anh còn ngồi tính xem nếu mua ở chỗ khác thì có thể rẻ hơn bao nhiêu. Tôi thấy khó chịu nhưng không muốn làm lớn chuyện. Tôi hiểu tiền là do anh kiếm được, anh có quyền quản lý và sử dụng nó. Hơn nữa, tiết kiệm cũng chẳng phải điều xấu. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là anh không chỉ tiết kiệm cho bản thân. Anh có vẻ lúc nào cũng phải tính xem mình có đang chịu thiệt hay không?

Tôi từng hỏi thẳng anh liệu có phải anh quá coi trọng tiền bạc. Anh chỉ cười, bảo rằng có tiền không có nghĩa là phải tiêu hoang. Anh nói từ nhỏ đã được bố mẹ dạy rằng kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ, nên dù có nhiều tiền đến đâu cũng không được phung phí.

Tôi nghe cũng có lý nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi sợ sau khi cưới, mỗi khoản tiền tôi mua cho gia đình đều bị anh hỏi tại sao không mua rẻ hơn. Tôi sợ một bữa ăn ngon cũng phải cân nhắc xem có đáng tiền không? Tôi càng sợ những chuyện nhỏ nhặt lâu ngày sẽ khiến vợ chồng sống với nhau mà lúc nào cũng có cảm giác đang tính toán phần hơn thiệt.

Tôi không cần một người chồng tiêu tiền như nước. Tôi chỉ muốn người bên cạnh mình biết lúc nào nên tiết kiệm và lúc nào nên rộng rãi. Chúng tôi đã chuẩn bị gần như mọi thứ cho đám cưới. Vậy mà càng gần ngày cưới, tôi càng thấy mình cần dừng lại để nghĩ.

Bởi giàu có mà sống quá tính toán liệu có phải là vấn đề lớn? Hay tôi đang quá nhạy cảm với một người chỉ đơn giản là biết giữ tiền? Tôi thật sự đang không biết nên tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân này hay chậm lại một chút để hiểu anh hơn?