Nhiều năm điều trị tăng huyết áp và tiểu đường, ông Nguyễn Văn Cảnh (Hà Nội) khám tại nhiều bệnh viện khác nhau. Mỗi lần đến một cơ sở y tế mới, ông lại phải trả lời những câu hỏi quen thuộc về tiền sử bệnh, các loại thuốc đang sử dụng hay quá trình điều trị trước đó.

“Khám ở mỗi nơi lại có một hệ thống khác nhau. Có lần bác sĩ hỏi tên thuốc đang uống hay thời điểm làm xét nghiệm gần nhất, tôi nhớ mang máng chứ không thật sự chính xác. Nhiều thông tin phải cố nhớ lại”, ông Cảnh kể.

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), việc người bệnh phải khai lại bệnh sử mỗi lần khám không chỉ gây mất thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu hoặc sai thông tin, đặc biệt với những người mắc bệnh mạn tính điều trị trong thời gian dài hoặc khám ở nhiều cơ sở y tế.

“Bệnh sử, tiền sử dị ứng, thuốc đang sử dụng, kết quả xét nghiệm hay chẩn đoán trước đó đều là những dữ liệu quan trọng giúp bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh. Nếu có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật đầy đủ và liên thông, bác sĩ sẽ có thêm căn cứ để theo dõi diễn biến bệnh, đưa ra quyết định điều trị phù hợp hơn, đồng thời hạn chế chỉ định các xét nghiệm hoặc thăm dò đã thực hiện trước đó”, BS Thiệu cho biết.

Sổ Sức khỏe điện tử mang lại nhiều lợi ích cho việc khám chữa bệnh.

Thực tế, nhiều bệnh viện đã số hóa dữ liệu khám chữa bệnh, nhưng thông tin vẫn còn phân tán ở các hệ thống khác nhau, chưa hình thành hồ sơ sức khỏe thống nhất theo mỗi người dân. Đây cũng là khoảng trống mà Bộ Y tế hướng tới giải quyết thông qua Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, với mục tiêu kết nối, liên thông dữ liệu, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ theo dõi và quản lý sức khỏe của người dân trong suốt cuộc đời.

Nắm lịch sử khám chữa bệnh suốt đời

Ông Nguyễn Bá Hùng, Trưởng phòng dịch vụ chuyển đổi số y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Bộ Y tế cho biết, mục tiêu trọng tâm của Chiến dịch là triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc việc kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Trên cơ sở đó, từng bước hình thành Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất cho mỗi người dân, phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của ngành y tế dựa trên dữ liệu số.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là kết nối, đồng bộ dữ liệu để tạo lập, kích hoạt và đưa vào sử dụng thực chất Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.

Theo Bộ Y tế, việc triển khai sẽ được thực hiện đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố, thống nhất từ quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật đến cấu trúc dữ liệu và chế độ báo cáo. Đáng chú ý, các nhiệm vụ phải được triển khai ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, không chờ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật hay phần mềm mới bắt đầu thực hiện.

Các địa phương sẽ đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ như chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống, cấp tài khoản, tập huấn, thu thập và kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi đồng bộ lên ứng dụng VNeID.

Để dữ liệu thực sự phát huy giá trị, Bộ Y tế yêu cầu thông tin được cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, không trùng lặp, có khả năng đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được ký số theo quy định. Toàn bộ quá trình triển khai cũng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh mạng.

Chiến dịch được triển khai trong thời gian 100 ngày, từ ngày 8/7 đến 15/10/2026 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện ở cấp Trung ương, trong khi UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai đến tận cấp xã, thôn, xóm và tổ dân phố.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và kinh phí thực hiện. Các cơ sở khám chữa bệnh và trạm y tế sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo quy định.

Nếu hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chiến dịch 100 ngày sẽ không chỉ giúp người dân giảm bớt việc phải khai lại thông tin sức khỏe trong mỗi lần khám chữa bệnh. Quan trọng hơn, đây sẽ là nền móng để hình thành một hồ sơ sức khỏe điện tử suốt đời cho mỗi người dân, giúp quá trình chăm sóc sức khỏe trở nên liên tục, thuận tiện và hiệu quả hơn trong kỷ nguyên y tế số.