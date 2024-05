Sex and the City giúp dàn diễn viên bỏ túi số tiền khủng

4 diễn viên thể hiện 4 nhân vật cốt lõi của "Sex and the City" được cho biết nằm trong số những diễn viên được trả lương cao nhất ở Hollywood và giữa phần đầu tiên của chương trình đình đám này. Và cụ thể số tiền họ kiếm được nhiều thế nào? Chúng ta cùng khám phá nhé!

Sarah Jessica Parker

Giá trị ròng: 200 triệu USD

(Ảnh: HBO)

Không cần phải nói thì chúng ta đều tự hiểu Sarah Jessica Parker sẽ là diễn viên đứng đầu danh sách về số tiền cô ấy kiếm được. Và tất cả số tiền ấy là nhờ việc tham gia "Sex and the City". Theo các thống kê, Sarah đã kiếm được gần 50 triệu USD từ ba mùa đầu tiên của "Sex and the City".



Cô bắt đầu kiếm được 3,2 triệu USD mỗi tập vào mùa 4 (khi cô trở thành nhà sản xuất). Từ mùa 4 đến mùa 6, Sarah kiếm được 147 triệu USD. Theo báo cáo, cô đã nhận được 15 triệu USD cho bộ phim "Sex and the City" đầu tiên và 20 triệu USD nữa cho mớ hỗn độn mang tên "Sex and the City 2".

Với phần ngoại truyện của "Sex and the City", "And Just Like That...", Sarah nhận được 1 triệu USD mỗi tập phim. Có thể hiểu cô nhận được khoảng 10 triệu USD mỗi mùa của phần này.

Ngoài số tiền kiếm được nhờ tham gia "Sex and the City", Sarah Jessica Parker còn có một thương hiệu giày, một dòng rượu vang, bộ sưu tập nước hoa và rất nhiều bất động sản.

Kim Cattrall

Giá trị ròng: 40 triệu USD

Trong số những diễn viên đặc biệt hài lòng với việc Sarah Jessica Parker kiếm được nhiều tiền hơn những người khác, mặc dù cô ấy là nhà sản xuất, thì người đó không ai khác là Kim. Kim Cattrall, người đã xác nhận trên Friday Night With Jonathan Ross, rằng sự chênh lệch về lương (theo báo cáo, cô ấy kiếm được 350.000 USD mỗi tập vào thời kỳ đỉnh cao của Sex and the City) dẫn đến việc chương trình kết thúc sau 6 mùa.

Sarah và Kim trong một cảnh phim "Sex and the City". (Ảnh: HBO)

"Tôi cảm thấy sau sáu năm, đã đến lúc tất cả chúng tôi tham gia vào cơn sốt tài chính của Sex and the City" - Kim nói - "Khi họ có vẻ không hứng thú với điều đó, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi tiếp".

Theo các báo cáo, Kim đã ký hợp đồng với bộ phim "Sex and the City" và cô kiếm được 7 triệu USD từ hợp đồng này. Và ở phần tiếp theo, lương của cô tăng lên mức 10 triệu USD. Nhưng cô Kim đã quyết không tham gia bộ phim thứ ba và có rất nhiều suy đoán rằng nguyên nhân chính là sự chênh lệch về lương giữa cô và Sarah Jessica Parker.

Nhà sản xuất/biên kịch Michael Patrick King đã nói với Hollywood Reporter: "Chương trình sẽ không tồn tại nếu Sarah Jessica không phải là ngôi sao tóc vàng của chương trình, đó là số một. Kim không ở đỉnh cao sự nghiệp, Kristin kém cô ấy về mức độ nổi tiếng".

Kim sau đó cũng đã không tham gia mùa đầu tiên của "And Just Like That..." - ngoại truyện của "Sex and the City". Tuy nhiên, cô đã tham gia mùa 2 nhưng không rõ cô được trả bao nhiêu cho vai khách mời của mùa này. Nhưng số tiền được cho là chắc chắn không thể dưới 1 triệu USD.

Kristin Davis

Giá trị ròng: 35 triệu USD

(Ảnh: HBO)

Giống như Kim Cattrall, lương của Kristin Davis khi tham gia "Sex and the City" nhỏ hơn rất nhiều so với Sarah Jessica Parker. Nhưng đến mùa 5, cô đã kiếm được 350.000 USD mỗi tập và đây là con số không tệ.

Phí đóng phim của Kristin cũng thấp hơn đáng kể so với Sarah Jessica Parker. Theo Celebrity Net Worth, cô kiếm được 3 triệu USD cho bộ phim đầu tiên và 4 triệu USD cho phần tiếp theo. Kristin cũng được cho là kiếm được 1 triệu USD cho mỗi tập phim "And Just Like That...".

Cynthia Nixon

Giá trị ròng: 25 triệu USD

(Ảnh: HBO)

Mức lương khi tham gia "Sex and the City" của Cynthia Nixon khá giống với Kristin Davis. Cô kiếm được 3 triệu USD cho bộ phim đầu tiên, 4 triệu USD cho bộ phim thứ hai và gần 1 triệu USD mỗi tập cho "And Just Like That...".

Ngoài tiền thu được từ việc đóng phim, Nixon cũng sở hữu một số tài sản giá trị như bất động sản.