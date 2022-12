Sao phim "Sex and the City" vẫn không bị buộc tội sau cáo buộc tấn công tình dục từ 5 phụ nữ

Ngày 9 tháng 12 năm 2021, Chris Noth và vợ Tara Wilson tham dự buổi ra mắt hoành tráng của "And Just Like That" - phần tiếp theo của "Sex and The City" rất được mong chờ trên HBO Max - trong đó anh thể hiện lại vai diễn nổi tiếng nhất của mình là Mr. Big.



Một tuần sau đó, mọi thứ thay đổi khi hai người phụ nữ cáo buộc Chris tấn công tình dục trong một câu chuyện bom tấn trên The Hollywood Reporter. Cả hai đều cáo buộc rằng việc nhìn thấy Noth trong chuyến lưu diễn quảng cáo cho chương trình mới đã khơi dậy những ký ức đau buồn của mình.

Và cuối cùng, tổng cộng năm phụ nữ đã đứng ra tố cáo ngôi sao 68 tuổi đã quấy rối họ.

Trong một câu chuyện của Rolling Stone được đăng tải từ tháng 1 năm 2022, nhiều phụ nữ, bao gồm cả cựu sinh viên NYU, cho rằng Noth khét tiếng vì hay lui tới các quán bar và cố gắng sàm sỡ phụ nữ.

Sau khi lùm xùm nổi lên, Chris Noth bị công ty quản lý loại bỏ. Nam diễn viên 68 tuổi từng được yêu mến của nước Mỹ đã mất hợp đồng biểu diễn trên "The Equalizer" của CBS và một quảng cáo Peloton do Noth đóng vai chính đã bị thu hồi.

Tuy nhiên, một năm đã trôi qua vẫn không có cáo buộc hình sự nào chống lại Chris Noth cũng như không có bất kỳ hành động pháp lý dân sự nào được theo đuổi. Theo trang Page Six từ nguồn của mình thì cảnh sát cũng chưa bao giờ liên lạc với Noth về những cáo buộc bủa vây quanh nam diễn viên này.

"Tại thời điểm này, tôi chưa đệ trình bất kỳ vụ kiện dân sự nào chống lại Chis Noth" - luật sư Gloria Allred nói với Page Six. Cô ấy đại diện cho ca sĩ Lisa Gentile, người đã cáo buộc rằng nam diễn viên đã ra tay thô bạo với cô ấy vào đầu năm 2002 tại căn hộ của cô ấy ở Thành phố New York.

"Chris đã mất mọi công việc của mình nhưng ông ta chưa bao giờ bị kiện và chưa bao giờ có đơn khiếu nại hình sự nào được đệ trình. Không có khiếu nại nào được giải quyết" - một người trong cuộc ở Hollywood cho biết.

"Nếu một trong những người phụ nữ đã đến cảnh sát, các nhà chức trách sẽ có nghĩa vụ điều tra bất kể thực tế là thời hiệu có thể đã qua. Nhưng chẳng có gì cả".

Năm 1995, người mẫu Beverly Johnson đã nộp đơn yêu cầu cấm Noth khi họ đang hẹn hò, cho rằng anh đe dọa sẽ giết cô. Nam diễn viên đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình.

Noth và vợ được cho là đang gặp khó khăn khi vụ bê bối bùng nổ. Vợ Noth được nhìn thấy không đeo nhẫn cưới nhưng cặp đôi vẫn ở bên nhau cho đến thời điểm này.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Page Six, về công việc, Noth đã có một số vai diễn trong một vài bộ phim Indie nhưng không có vai diễn nào lớn bằng Mr.Big của "Sex and the City".

Noth đã nói trong một tuyên bố với Page Six vào năm ngoái: "Những lời buộc tội chống lại tôi của những người mà tôi đã gặp nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước là hoàn toàn sai sự thật… Các cuộc gặp gỡ đều có sự đồng thuận".