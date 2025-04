Sao phim "Top Gun" qua đời ở tuổi 65

Tin buồn này đã được con gái ông là Mercedes nói với tờ The New York Times. Theo chia sẻ của cô, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Val là do viêm phổi. Trước đó, ngôi sao 65 tuổi đã có nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng.

Val Kilmer nổi tiếng trong những năm 80 và 90 khi đóng vai chính trong các bộ phim đình đám như "Top Gun", "Real Genius", "Willow", "Heat" và "The Saint". Ông đã trở lại màn ảnh vào năm 2022 với vai diễn trong "Top Gun: Maverick" - bộ phim đã lập kỷ lục về doanh thu phòng vé vào năm đó. Tuy nhiên, vào thời điểm tham gia bộ phim này, Val đã không thể nói được nữa do căn bệnh ung thư vòm họng.

Trước đó, vào năm 2021, một bộ phim tài liệu về cuộc đời ông có tựa "Val" đã được phát hành. Con trai Val Kilmer đã lồng tiếng cho nam diễn viên và bộ phim đã sử dụng hàng trăm giờ video mà ông đã ghi lại trong nhiều năm. "Val" đã hé lộ góc nhìn sâu sắc về bối cảnh mà nam diễn viên làm việc, qua đó cho thấy ông là một nhà tư tưởng hướng nội với tâm hồn nghệ sĩ.

Sinh ra ở Los Angeles, Val Kilmer lớn lên ở Chatsworth và theo học tại Hollywood Professional School và Juilliard School. Ông xuất hiện trên sân khấu Broadway trong "The Slab Boys" (đóng chung với Sean Penn và Kevin Bacon) trước khi có vai diễn truyền hình đầu tiên trong chương trình đặc biệt sau giờ học "One Too Many". Phim này cũng có sự tham gia của nữ diễn viên Michelle Pfeiffer.

Val Kilmer sống nhiều năm tại một trang trại ở New Mexico. Ông cũng vẽ tranh và giúp giám sát các chương trình sân khấu cho học sinh trung học biểu diễn Twain và Shakespeare.

Về cuộc sống riêng tư, ông đã ly hôn với vợ Whalley vào năm 1996. Ông có 2 người con- con gái Mercedes và con trai Jack.