Chồng Kim Sae Ron lộ diện, tiết lộ chỉ mới gặp vợ tổng cộng 4 lần trước khi cô qua đời

Mới đây, viện G tiếp tục lên sóng livestream bóc trần về vụ ồn ào xung quanh mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Thông qua viện G, chồng ở New York của Kim Sae Ron cũng chính thức xuất hiện. Mở đầu, người này tự giới thiệu bản thân là chồng Kim Sae Ron và vẫn đang đau buồn sau sự ra đi của cố diễn viên, tuy nhiên vẫn phải lên tiếng: "Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi nhận thấy rằng một số thế lực đang lan truyền những thông tin sai lệch, bóp méo sự thật ở mức độ nghiêm trọng, gây tổn hại đến danh dự của cả người đã khuất lẫn của tôi".

Viện G công bố thông tin được cho là từ người chồng của Kim Sae Ron

Người này nói thêm: "Vào khoảng giữa tháng 11/2024, tôi được một người quen giới thiệu và đã gặp Kim Sae Ron. Dù thời gian quen biết ngắn ngủi, nhưng giữa chúng tôi đã có sự thu hút rất mạnh mẽ, và vì thế, vào ngày 12/1/2025, tôi và cô ấy đã làm thủ tục kết hôn tại Mỹ, nơi tôi đang sinh sống, chỉ có sự hiện diện của những người làm chứng. Vâng, ngày hôm đó đúng là ngày chúng tôi kết hôn.

Tuy nhiên, do yêu quá nhanh và chưa kịp suy xét kỹ càng, cộng thêm các vấn đề thực tế như khoảng cách địa lý, khác biệt tính cách… nên cả hai đã cùng đồng thuận tiến hành hủy bỏ hôn nhân".

Về thông tin bạo hành, người này giải thích: "Hiện tôi đang sống tại một căn hộ dạng nhiều gia đình cùng ở, nằm tại một khu dân cư yên tĩnh tại bang New Jersey, không phải New York. Toà nhà có khả năng cách âm kém, nên nếu có việc tác động vật lý nào, hàng xóm sẽ nghe thấy và lập tức báo cảnh sát. Và mọi người cũng nên biết, tại Mỹ — đặc biệt là ở bang New Jersey — tác động vật lý là một hành vi bị xử lý rất nghiêm khắc về mặt pháp lý. Nếu tôi thật sự có hành vi như vậy, thì đã bị bắt giữ và truy tố từ lâu rồi. Tôi là người đã được giáo dục nghiêm khắc tại Mỹ ngay từ khi còn nhỏ. Từ khi bắt đầu quen biết Kim Sae Ron vào tháng 11/2024 cho đến tháng 2/2025, chúng tôi chỉ gặp nhau tổng cộng 4 lần.

Về cáo buộc kiểm soát, người này nói: "Xin nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa tôi và Kim Sae Ron là mối quan hệ yêu xa, và vì vậy, để duy trì lòng tin và sự minh bạch, chúng tôi đã tự nguyện chia sẻ với nhau mật khẩu điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Thực tế, Kim Sae Ron từng dùng điện thoại của tôi để liên lạc với người khác, và ngược lại, tôi cũng không bao giờ giấu giếm cô ấy bất kỳ thông tin nào".

Bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn giữa Kim Sae Ron và người đàn ông được cho là sống ở New York

Bên cạnh đó, người này cũng giải thích về thông tin mang thai: "Thông tin Kim Sae Ron mang thai là hoàn toàn sai sự thật. Tin đồn này bắt đầu từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, chúng tôi lần đầu gặp nhau vào giữa tháng 11/2024, và chỉ bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc từ cuối tháng 11, khi cô ấy sang Mỹ lần đầu tiên. Về mặt thời gian, hoàn toàn không hợp lý để nói rằng cô ấy đã mang thai trong khoảng thời gian đó. Tôi xin khẳng định không hề có chuyện mang thai, và không hề có hành vi đe doạ nào từ phía tôi. Những lời đồn đoán đó không chỉ sai sự thật, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cả hai chúng tôi. Ngoài ra, Kim Sae Ron không có ý định sinh con, và cô ấy đã chủ động sử dụng thuốc tránh thai trong suốt thời gian đó".

Người này cho hay, bản thân cùng Kim Sae Ron đều muốn giữ bí mật về cuộc hôn nhân này. Nhưng phía Youtuber Lee Jin Ho cùng người tự nhận là người yêu cũ Kim Sae Ron đã phơi bày mọi chuyện. "Nếu cần thiết, tôi hoàn toàn sẵn sàng hợp tác để tiến hành điều tra khách quan và công bằng với cơ quan chức năng", người này nói thêm.