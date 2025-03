Ngôi sao phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" qua đời

Richard và bạn diễn của ông trong phim

Nam diễn viên chính điển trai Richard Chamberlain, người nổi tiếng trong loạt phim y khoa thập niên 1960 "Dr. Kildare" và sau đó trở thành vua của loạt phim ngắn với những bom tấn về rating như "Shogun" và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", đã qua đời. Ông hưởng thọ 90 tuổi. Theo người đại diện của ông, nam diễn viên đã qua đời vào thứ Bảy, ngày 29/3 (giờ địa phương) tại Waimanalo, Hawai'i, do biến chứng sau một cơn đột quỵ.

"Richard yêu dấu của chúng ta hiện đang ở bên những thiên thần" - Martin Rabbett, đối tác lâu năm của Chamberlain, nói trong một tuyên bố - "Anh ấy đã tự do và bay bổng đến với những người thân yêu trước chúng ta. Chúng ta thật may mắn khi được biết đến một tâm hồn tuyệt vời và đáng yêu như vậy. Tình yêu không bao giờ chết. Và tình yêu của chúng ta đang ở dưới đôi cánh của anh ấy, nâng anh ấy đến với cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo của mình".

Lúc sinh thời, vẻ ngoài thần tượng của Richard Chamberlain đã cản trở sự nghiệp diễn xuất của ông cho đến khi ông chứng tỏ được mình trên sân khấu trong vở kịch được ca ngợi cao "Hamlet" và những vai diễn khác của Shakespeare. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để đưa Richard đến với sự nghiệp màn ảnh rộng. Ônh đã đóng vai chính trong một số bộ phim đáng chú ý bao gồm "Petulia", "The Three Musketeers", "The Music Lovers" và "The Last Wave" của Peter Weir. Nhưng thế mạnh của Richard vẫn là màn ảnh nhỏ.

Trong những năm hoá thân vào vai Tiến sĩ Kildare, Chamberlain cũng có được thành công ngắn ngủi với tư cách là một nghệ sĩ thu âm, chủ yếu là những bản ballad lãng mạn. Ông cũng sử dụng khả năng thanh nhạc của mình trong các chương trình tạp kỹ truyền hình và trên sân khấu, đáng chú ý nhất là trong vở kịch "My Fair Lady" được làm lại trên sân khấu Broadway năm 1993. Tuy nhiên, vai diễn để đời của Richard là vai một linh mục người Úc đầy tham vọng trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn nặng ký của Colleen McCullough "Tiếng chim hót trong bụi mận gai".

Ngoài ra, tên tuổi của Richard còn được gắn với "Shogun" - bộ phim dựa trên tiểu thuyết của James Clavell. Đây là một bộ phim truyền hình ngắn tập nổi tiếng của Chamberlain vào năm 1980.

Vẻ ngoài cao ráo, gọn gàng và cách cư xử dễ gần của Richard Chamberlain đã khiến ông trở thành thần tượng ngay lập tức. Anh đã sử dụng địa vị của mình để chuyển sang sự nghiệp thu âm nhỏ với bản phát hành năm 1962 "Richard Chamberlain Sings" và sau đó là "The Theme From Dr. Kildare". Ông cũng xuất hiện trong nhạc phim của "Twilight of Honor" và "Joy in the Morning", hai bộ phim truyền hình dài tập của MGM mà ông đóng vai chính vào đầu những năm 60.

Ngay sau khi "Dr. Kildare" kết thúc, Chamberlain đã đi theo những hướng khác nhau. Ông tiếp tục học diễn xuất và giành được vai chính trong vở nhạc kịch Broadway "Holly Golightly", dựa trên "Breakfast at Tiffany's" của Truman Capote, nhưng vở kịch đã đóng máy trước khi ra mắt.

Theo Variety