“Sex And The City” là một trong những series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. Phim được phát sóng lần đầu tiên năm 1998, có 6 mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

Trong phim, nhân vật Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai đặc biệt thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài tự tin, kiêu hãnh và gợi cảm.

Sau vai diễn thành công trong “Sex and the City”, Kim Cattrall đã nhận được 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng. Cô cũng tiếp tục tham gia thêm nhiều bộ phim khác như Crossroads, Ice Princess, Producing Parker, Sensitive Skin, How I Met Your Father, Tell Me a Story,...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Kim Cattrall cũng để lại ấn tượng trong mắt công chúng khi luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Thông qua những hình ảnh được Kim Cattrall đăng tải trên mạng xã hội, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi 68.

Kim Cattrall xinh đẹp trẻ trung trên tạp chí Vogue năm 2023.

Sao phim “Sex and the City” U70 vẫn trẻ đẹp

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ sự trẻ trung, Kim cho biết bản thân chủ yếu áp dụng thói quen ăn kiêng lành mạnh, khoa học.

“Tôi đã áp dụng chế độ ăn kiêng từ năm 1974, khi mới 18 tuổi. Tôi không phải người có cơ địa gầy tự nhiên nên tôi luôn phải cẩn thận trong chế độ ăn uống. Để có thể duy trì vóc dáng mảnh mai và cân nặng chuẩn, tôi phải đảm bảo bản thân không ăn quá nhiều, đặc biệt là không ăn các loại đồ ăn vặt không lành mạnh”, Kim chia sẻ.

Kim cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn kiêng của cô không phải kiểu đếm từng miếng ăn, hoặc kiêng hẳn 1 món nào đó. Kim cho biết đó không phải là cách ăn kiêng có thể áp dụng lâu dài.

Kim nói: “Tôi thường áp dụng chế độ ăn kiêng Perricone để giữ được làn da trẻ trung trong nhiều năm. Chế độ ăn kiêng Perricone không quá nghiêm ngặt, không chú trọng vào việc giảm cân. Thay vào đó, chế độ ăn này tập trung vào các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3, giúp giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa”.

Theo Kim Cattrall, các loại thực phẩm thường được sử dụng trong chế độ ăn kiêng Perricone là: các loại quả mọng, các loại cá béo, dầu ô liu, các loại rau lá xanh (như rau chân vịt và rau cải xoăn,...), trứng,...

Ngoài ra, chế độ ăn kiêng Perricone cũng khuyến khích mọi người hạn chế sử dụng những thực phẩm có thể gây viêm, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chứa nhiều đường, hạn chế rượu, ngũ cốc tinh chế, thịt đỏ,...

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp Kim Cattrall gìn giữ sự trẻ trung dù đã U70.

Kim cho biết bản thân thường tự nấu ăn tại nhà và thích tự tay tạo ra hương vị thơm ngon cho món ăn. Nữ diễn viên cũng chia sẻ thực đơn ngày 3 bữa theo chế độ ăn kiêng Perricone của bản thân, cụ thể như sau:

- Bữa sáng: Kim sẽ bắt đầu bữa sáng bằng cách uống 1 cốc nước lọc lớn. Sau đó, Kim sẽ ăn một quả trứng, ba lòng trắng trứng và các loại trái cây tươi hoặc các loại quả mọng. Kết thúc bữa ăn, Kim lại bổ sung thêm 1 cốc nước lọc lớn.

- Bữa trưa: Với bữa trưa, Kim sẽ ăn cá hồi kèm theo dầu ô liu và chanh. Kim kết thúc bữa trưa với một ít trái cây tươi và không quên bổ sung nước cho cơ thể.

- Bữa tối: Về cơ bản, bữa tối của Kim sẽ tương tự như bữa trưa. Kim thích ăn các loại cá béo và thường ăn cá vào cả bữa trưa và tối.

- Bữa ăn nhẹ: Để bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể, Kim cũng ăn thêm các bữa phụ khác. Đồ ăn cho bữa phụ thường là hạt phỉ, sữa chua nguyên chất không đường, táo xanh, trà xanh.

Kim Cattrall trong bộ ảnh chụp cuối năm 2023.

Lợi ích của các thực phẩm trong chế độ ăn của Kim Cattrall

Về cơ bản, các bữa ăn trong ngày của Kim được làm từ các thực phẩm siêu lành mạnh, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh về lợi ích sức khỏe.

1. Lợi ích của cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ,... rất giàu protein và chất béo tốt omega-3. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm huyết áp, giảm chất béo trung tính và giảm tình trạng viêm nhiễm, có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ.

Thực phẩm giàu omega-3 cũng duy trì làn da trẻ trung hơn. Cá hồi thuộc nhóm cá béo cung cấp axit béo omega-3 loại EPA và DHA, có thể thúc đẩy đàn hồi, cấp ẩm da và giúp da sáng mịn.

2. Lợi ích của các loại quả mọng

Khi già đi, quá trình oxy hóa tạo ra nhiều gốc tự do hơn, có thể gây tổn hại tế bào, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Do đó, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa là vô cùng cần thiết.

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... rất giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa thường gặp trong quả mọng là anthocyanin, vitamin C có thể giúp chống lại quá trình stress oxy hóa, viêm nhiễm, góp phần bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm và cải thiện sức khỏe tổng thể.

3. Lợi ích của các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn,... giúp cung cấp vitamin A, vitamin C, vitamin K và các khoáng chất như sắt, canxi cho cơ thể. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp tăng cường sức khỏe của da, hỗ trợ sản xuất collagen, bảo vệ làn da khỏi các tổn thương da bức xạ từ tia cực tím.

4. Lợi ích của trà xanh và nước lọc

Trà xanh có thể làm giảm stress oxy hóa, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ hơn do trong trà có chứa catechin.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nước lọc cũng có vai trò rất quan trọng với cơ thể, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Do đó, việc uống đủ nước mỗi ngày giảm gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể, từ đó làm chậm sự của lão hóa của cơ thể.