Tờ Business Insider đưa tin Tiến sĩ Michael Roizen, 78 tuổi, Giám đốc chăm sóc sức khỏe tại Cleveland Clinic, người từng viết sách về trường thọ, cho biết tuổi sinh học của ông là 57,6 tuổi. Tức là ông trẻ hơn tuổi thật tới gần 21 tuổi. Tiến sĩ Michael Roizen tiết lộ bí quyết trẻ hóa tới 21 tuổi của ông là nhờ chế độ ăn trường thọ và nhịn ăn gián đoạn.

Ông nói rằng mặc dù gen có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của con người nhưng "điều quan trọng nhất là chúng ta có thể kiểm soát tuổi thọ của chính mình".

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Nature phát hiện ra rằng những người chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh, liên quan đến tuổi thọ trong thời gian dài có nhiều khả năng sống lâu hơn một thập kỷ. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể là do những người tham gia ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và trái cây hơn, đồng thời cắt giảm đồ uống có đường, thịt chế biến .

Tiến sĩ Roizen tin rằng ngay cả việc ăn một chút những thực phẩm lành mạnh mỗi ngày cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe. Vì vậy, ông đã chia sẻ 7 loại thực phẩm mà mình vẫn ăn hàng tuần, đó là: Dầu ô liu, cá hồi, cá hồi vân, sô cô la đen, nấm, quả bơ và súp lơ.

Lý do tại sao 6 loại thực phẩm này kéo dài tuổi thọ cũng rất đơn giản như sau:

Dầu ô liu

Tiến sĩ Roizen cho biết ông ăn một thìa dầu ô liu mỗi ngày. Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí của Học viện Tim mạch Hoa Kỳ phát hiện ra rằng những người tiêu thụ hơn nửa thìa dầu ô liu mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 17% và nguy cơ tử vong do bệnh thoái hóa thần kinh thấp hơn 29%.

Thêm vào đó, việc thay thế bơ thực vật, sốt mayonnaise và chất béo từ sữa bằng dầu ô liu dường như làm giảm nguy cơ tử vong tới 34%.

Các tác giả cho rằng điều này có thể là do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của dầu ô liu. Hoặc do những người tiêu thụ nhiều dầu ô liu cũng có xu hướng năng động hơn, ít hút thuốc, ăn nhiều trái cây và rau quả hơn.

Cá hồi

Ăn cá một hoặc 2 lần/tuần có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn do bất kỳ nguyên nhân nào trong một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu.

Một nghiên cứu riêng biệt năm 2018 của các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Đại học Chiết Giang của Trung Quốc và Viện Ung thư Quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng có kết quả tương tự. Những người tham gia ăn ít nhất 227 gam cá một tuần, theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ năm 2015-2020, có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và bệnh Alzheimer thấp hơn 10%.

Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại của Hoa Kỳ khuyến nghị mọi người nên ăn các loại cá như cá hồi. Lý do là vì chúng giàu vitamin D, axit béo omega-3 - rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch, cung cấp năng lượng, xây dựng tế bào, ít metyl thủy ngân - một kim loại nặng độc hại có trong cá.

Sô cô la đen

Với sô cô la đen, sẽ không khó để bạn có thể ăn "một chút mỗi ngày" như Roizen khuyên. Business Insider trước đây đã đưa tin rằng sô cô la đen có tác dụng làm giảm huyết áp, cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim.

Tiến sĩ Florence Comite, bác sĩ nội tiết và chuyên gia y học chính xác, trước đây đã chia sẻ với Business Insider rằng bà coi lượng sô cô la đen tiêu thụ hàng ngày là một chất bổ sung vì nó chứa chất chống oxy hóa.

Nấm

Giống như sô cô la đen, Roizen coi nấm là một chất bổ sung mà ông ăn ít nhất 5 lần/tuần.

"Một trong những bữa trưa yêu thích của tôi là rau diếp, nấm và cà chua", ông nói.

Nấm chứa ergothioneine, được các nhà nghiên cứu từ Đại học Penn State gọi là "vitamin trường thọ" vì tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Một nghiên cứu năm 2020 của các nhà nghiên cứu từ Đại học Lund, Thụy Điển, đã liên kết ergothioneine với nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và bệnh tim chuyển hóa thấp hơn vì những lý do tương tự.

Quả bơ

Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc ăn 2 khẩu phần bơ/tuần với nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và bệnh tim mạch thấp hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên toàn thế giới.

Súp lơ

Tiến sĩ Roizen làm "kem súp lơ" bằng cách trộn rau với dầu ô liu.

Trong bài đánh giá năm 2021 về các nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Pharmacology, các nhà nghiên cứu đã viết rằng các loại rau họ cải, bao gồm súp lơ, có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và ngăn ngừa, điều trị các bệnh mãn tính khác, chẳng hạn như rối loạn tim mạch, bệnh Alzheimer, trầm cảm, rối loạn cơ xương...

Không chỉ lựa chọn thực phẩm theo chế độ ăn trường thọ như vậy, Tiến sĩ Michael Roizen còn duy trì cho mình thói quen nhịn ăn gián đoạn với khung giờ ăn từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối và coi bữa trưa là bữa ăn lớn nhất trong ngày.

Tiến sĩ Roizen thừa nhận rằng mặc dù nghiên cứu hỗ trợ tác động của nhịn ăn gián đoạn đối với tuổi thọ không mạnh mẽ bằng nghiên cứu về nhịn ăn hạn chế calo nhưng cá nhân ông đánh giá cao cảm giác mà nó mang lại. "Vào cuối giai đoạn 16 giờ đó, tôi cảm thấy tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Tôi ngủ ngon hơn nhiều và dường như có nhiều năng lượng hơn", ông chia sẻ với truyền thông.