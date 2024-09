“Sex and the City” là một trong những series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. “Sex and the City” cũng từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Trong series đình đám “Sex and the City”, nhân vật Charlotte York do mỹ nhân Kristin Davis thủ vai đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng những quan điểm truyền thống và lãng mạn về tình yêu.

Nhờ vai diễn Charlotte trong “Sex and the City”, Kristin cũng đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất “Sex and the City”. Đến nay, dù hiện nay đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ với làn da căng bóng và hồng hào cùng thân hình quyến rũ, khỏe khoắn không mỡ thừa.

Kristin vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp (Nguồn: Marie Claire).

Sao phim “Sex and the City” duy trì sắc vóc nhờ làm 1 điều

Chia sẻ với Tạp chí The List, Kristin nói: “Tôi luôn đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu”.

Kristin luôn ưu tiên việc tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe. “Nơi tôi sống là một địa điểm lý tưởng để đi dạo bộ. Do đó, tôi thường dắt những chú chó của mình ra ngoài để đi bộ đường dài”, Kristin cho biết.

Kristin tiết lộ thói quen đi dạo này không chỉ giúp cô cải thiện sức khỏe thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tinh thần, giúp cô cảm thấy tích cực hơn.

Ngoài đi bộ, Kristin cũng rất thích tập yoga. Nữ diễn viên tập yoga từ khi còn trẻ, thậm chí còn trở thành một giáo viên yoga chuyên nghiệp.

“Tôi thường tập yoga tại nhà. Bộ môn này giúp tôi cảm thấy bình yên và thư thái”. Kristin nói.

Sao phim "Sex and the City" luôn ưu tiên việc tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe và duy trì sắc vóc (Nguồn: Glamour, Popsugar).

Lợi ích của đi bộ đường dài



Nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ đường dài có thể cải thiện tuần hoàn, làm mềm mạch máu, từ đó giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, một yếu tố góp phần chính gây ra bệnh tim mạch.

Đi bộ đường dài cũng là một trong những hoạt động giúp tăng mật độ của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương. Ngoài ra, đi bộ đường dài cũng là cơ hội để mọi người tiếp xúc với thiên nhiên, với ánh mặt trời và hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Điều này có lợi cho quá trình hấp thụ canxi của cơ thể, từ đó xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.

Đi bộ đường dài cung cấp một lượng hormone endorphin giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, loại bỏ căng thẳng không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần mà còn có thể ngăn ngừa các vấn đề như căng thẳng mạn tính, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, béo phì và rối loạn miễn dịch, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Kristin Davis trong bộ ảnh chụp năm 2022 với tạp chí New Beauty (Nguồn: New Beauty).

Lợi ích của tập yoga

Các tư thế yoga cũng giúp bôi trơn các cơ và khớp, đốt cháy calo và mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả, từ đó giúp chị em phụ nữ duy trì vóc dáng thon nhỏ, săn chắc và tăng mức độ dẻo dai linh hoạt cho cơ thể.

Ngoài ra, tập yoga có thể giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó khiến làn da trở nên tươi sáng, hồng hào và rạng rỡ hơn.

Theo nhiều nghiên cứu, yoga giúp giải tỏa stress, giảm lo âu và cải thiện sức khỏe tinh thần hiệu quả. Điều này giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ, cải thiện hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật nói chung.