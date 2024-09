"Sex and the City" là một series truyền hình nổi tiếng của Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến 2004 trên kênh HBO. Nội dung xoay quanh cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của 4 phụ nữ độc lập sống ở thành phố New York: Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis).

Các nhân vật chính đều là những người phụ nữ hiện đại, mỗi người có tính cách và quan điểm về tình yêu, tình dục, sự nghiệp khác nhau.

Dàn nữ chính đình đám của "Sex and the City".

Sau thành công của bộ phim, cuộc sống của 4 nữ chính được nhiều khán giả rất quan tâm. 20 năm trôi qua, giờ đây họ đều ở độ tuổi U60, U70, tuy nhiên cả 4 nữ diễn viên đều được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Họ vẫn được ngưỡng mộ nhờ thần thái tự tin và phong cách sống tích cực, là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ về cách đón nhận quá trình lão hóa.

Để ý mới thấy, cả 4 nữ chính đều có chung 1 bí quyết chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng đó là: Chăm chỉ tập thể dục.

- Sarah Jessica Parker thường xuyên chạy bộ và tập Pilates để giữ dáng. Cô còn khuyến khích việc duy trì thói quen vận động hằng ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

- Cynthia Nixon thường xuyên tập yoga và thiền định để giúp tinh thần thư giãn, giảm căng thẳng, giữ tinh thần lạc quan – yếu tố quan trọng giúp cô luôn trẻ trung.

- Kim Cattrall thì kết hợp giữa cardio và các bài tập tạ để tăng cường sức mạnh cơ bắp, giữ vóc dáng săn chắc.

- Còn Kristin Davis rất yêu thích yoga và Pilates, những bài tập giúp cô duy trì sự dẻo dai, cải thiện tư thế.

Lợi ích khi phụ nữ chăm chỉ tập thể dục

Nhan sắc tuổi trung niên của 4 nữ chính "Sex and the City"

Tập thể dục đều đặn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của phụ nữ. Dưới đây là những lợi ích khi phụ nữ chăm chỉ tập luyện.

1. Giúp duy trì vóc dáng và giảm cân

Tập thể dục đốt cháy calo, duy trì tỷ lệ cơ bắp, giúp phụ nữ giữ vóc dáng săn chắc và thon gọn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity (2012), việc kết hợp tập luyện sức mạnh và bài tập aerobic giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn so với chỉ tập luyện một loại.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là đối với phụ nữ sau mãn kinh. Theo một nghiên cứu từ American Heart Association (2020), hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở phụ nữ lên đến 30%. Các bài tập như đi bộ, bơi lội, đạp xe giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp.

3. Giảm nguy cơ loãng xương

Phụ nữ, đặc biệt là sau tuổi 40, có nguy cơ cao mắc bệnh loãng xương. Tập luyện, đặc biệt là các bài tập chịu trọng lượng như đi bộ nhanh, tập tạ, giúp tăng mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

4. Cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng

Tập thể dục giải phóng endorphin, một chất hóa học giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Nghiên cứu từ Journal of Psychiatric Research (2018) cho thấy tập thể dục thường xuyên có tác dụng tương tự như liệu pháp điều trị trầm cảm ở phụ nữ bị lo âu và stress.

5. Cân bằng hormone và hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Tập thể dục giúp cân bằng hormone, đặc biệt là estrogen và progesterone, có tác động tích cực đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Một nghiên cứu trên Human Reproduction (2011) chỉ ra rằng phụ nữ tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày có khả năng giảm nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), cải thiện chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản.

6. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tập thể dục giúp điều hòa giấc ngủ, giảm nguy cơ mất ngủ. Một nghiên cứu được công bố trên Sleep Medicine Reviews (2015) chỉ ra rằng phụ nữ có hoạt động thể chất thường xuyên có giấc ngủ sâu hơn và ít gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ hơn.

7. Giúp duy trì làn da trẻ trung

Tập thể dục thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho làn da, giúp da khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Một nghiên cứu từ McMaster University (2014) cho thấy tập thể dục có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa da và duy trì làn da mịn màng.