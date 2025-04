Sao nữ Vbiz sợ hãi tới độ khóc nức nở vì được khen đẹp, nghe lý do ai cũng đồng tình không thể cãi nổi

Tìm Xác: Ma Không Đầu hiện đang là một từ khóa được khá nhiều người quan tâm sau sự kiện showcase công bố dự án vào ngày 11/4 vừa qua. Bên cạnh sự xuất hiện của 2 diễn viên chính là Ngô Kiến Huy và Tiến Luật thì chia sẻ của dàn diễn viên thứ chính, diễn viên phụ cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Trong đó, có một sao nữ khiến cư dân mạng xôn xao khi kể về trải nghiệm được khen đẹp trên phim trường. Người được nhắc đến ở đây là nữ diễn viên Kim Huyền.

Cụ thể, trong buổi sự kiện, khi giao lưu cùng báo chí, Kim Huyền đã kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong ngày bấm máy đầu tiên. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã khóc rất nhiều chỉ vì... bị khen đẹp. Cụ thể, Kim Huyền chia sẻ:

Nhận vai cuối cùng nhưng bấm máy ngày đầu, căng thẳng vô cùng. Hôm đó quay đến 12h thì ngưng quay chỉ vì một lý do đẹp quá, trẻ quá, da trắng, mi dài quá. Tôi khóc luôn và nói với mọi người "trời ơi muốn cắt vai em hay sao?". Khen mà lòng mình đau vì ngoại hình nhân vật cần sự ma mị. Hôm đó thần sắc đẹp nhập tôi hay sao mà ai cũng khen đẹp hết. Nguyên buổi sáng hôm đó, tôi được mọi người khen đẹp, những lời khen đẹp đó mấy chục năm nay tôi mới được nghe.

Kim Huyền và dàn cast trong phim

Chia sẻ này của Kim Huyền khiến cư dân mạng xôn xao. Lý do không chỉ vì tình cảnh dở khóc dở cười của cô khi bản thân "đẹp quá" so với nhân vật mà còn bởi chuyện nữ diễn viên nhấn mạnh rằng sau mấy chục năm làm nghề, cô lần đầu tiên nhận được những lời khen như vậy. Vốn dĩ, Kim Huyền là một diễn viên rất quen mặt trên sóng truyền hình Việt bởi khả năng nhập vai linh hoạt, đặc biệt phù hợp với những vai có số phận khắc khổ. Việc sở hữu ngoại hình không quá nổi bật khiến cô khó tạo dấu ấn so với nhiều đồng nghiệp nhưng đây là hiếm hoi cô trực tiếp nhắc đến chủ đề này trước truyền thông, về việc bản thân không bao giờ được khen ngợi về sắc vóc.

Kim Huyền sau buổi showcase Tìm Xác

Trong Tìm Xác, cụ thể vai diễn của Kim Huyền vẫn đang là một ẩn số với khán giả. Tuy nhiên thông qua những hình ảnh hé lộ tạo hình thì đúng như Kim Huyền nói, vai diễn này bắt buộc cô không được đẹp. Đó là một bệnh nhân tuổi trung niên tóc điểm bạc, mặt hốc hác, dĩ nhiên là không được trang điểm. So với Kim Huyền ngoài đời, nhân vật này "xấu" hơn rất nhiều và cũng hứa hẹn là một nhân vật gây ám ảnh cho người xem. Chính bởi vậy khi Kim Huyền chia sẻ mình khóc vì "bị khen đẹp", khán giả đều cảm thông.

Tạo hình nhân vật của Kim Huyền

Kim Huyền là một gương mặt khá quen thuộc trên sóng truyền hình và sân khấu kịch. Gần đây nhất, cô ghi dấu ấn với vai diễn một người phụ nữ chịu di chứng chiến tranh nên mất khả năng nói chuyện trong bộ phim Không Thời Gian. Vào nghề từ những năm 2000, Kim Huyền sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với nhiều bộ phim nổi tiếng như Miền Đất Phúc, Con Nhà Giàu, Cát Đỏ, Duyên Kiếp,...