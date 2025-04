Xuất hiện trong buổi họp báo công bố dự án điện ảnh Chiếc Kén, một trong "Tứ đại mỹ nhân" của Sài Gòn – Kiều Chinh – thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

Với phim Chiếc Kén, Kiều Chinh đảm nhận vai trò khá đặc biệt. Khi tham gia sự kiện ra mắt phim, Kiều Chinh đã bày tỏ đây là lần trở về Việt Nam sau 10 năm của bà.

"Được đứng ở đây, bên những đồng nghiệp tài năng, cùng kể một câu chuyện rất Việt, rất người – với tôi là một điều tuyệt vời trong sự nghiệp," Kiều Chinh nói.

Kiều Chinh, tên thật Nguyễn Thị Kiều Chinh (sinh năm 1937), là một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" thập niên 60–70, cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương. Với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, bà là biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh Việt Nam, đồng thời là nữ diễn viên Việt Nam thành công nhất tại Hollywood.

Sinh ra tại Hà Nội, Kiều Chinh bước vào nghệ thuật từ năm 15 tuổi khi vào miền Nam. Bà ra mắt với vai phụ trong The Quiet American (1958) và nhanh chóng đảm nhận vai chính trong Hồi chuông Thiên Mụ (1957) ở tuổi 18.

Gương mặt bà hài hòa với đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú và nụ cười dịu dàng, cuốn hút, khiến bà nổi bật trong mọi khung hình. Vẻ đẹp tự nhiên, không cần phô trương, kết hợp với phong cách thời trang tinh tế – từ áo dài truyền thống đến váy áo phương Tây – đã giúp Kiều Chinh trở thành biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ.

Ngay cả khi bước sang tuổi trung niên tại Hollywood, bà vẫn giữ được nét quyến rũ đằm thắm, với khí chất mạnh mẽ và sự tự tin, góp phần đưa hình ảnh người phụ nữ Việt vươn xa trên màn ảnh quốc tế. Ở tuổi 88, Kiều Chinh vẫn là huyền thoại nhan sắc, kết hợp giữa ngoại hình và tâm hồn nghệ sĩ.

Với nhan sắc, thần thái sang trọng và khả năng tiếng Anh lưu loát, bà tham gia nhiều phim Mỹ như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), và Destination Vietnam (1968). Đặc biệt, bà sản xuất và đóng chính trong Người tình không chân dung, được ca ngợi là nữ tài tử hàng đầu Việt Nam.

Năm 1970, bà đóng chính trong The Evil Within tại Ấn Độ cùng Dev Anand, tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế ở Tây Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Những năm sau này, bà định cư tại Mỹ và nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai trong The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), và The Joy Luck Club (1993). Vai diễn trong The Joy Luck Club đưa bà vào danh sách "50 diễn viên khiến khán giả xúc động nhất" và là nữ diễn viên gốc Á duy nhất trong danh sách này.

Bà nhận giải Emmy cho phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home (1996), giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Phụ nữ Torino (2003), và giải tương tự tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles (2021). Bà cũng được vinh danh là "Đệ nhất diễn viên Việt Nam" tại Đại hội Điện ảnh Á Châu.