Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Chinh bất ngờ gặp biến cố, buộc phải rời quê hương sau năm 1975. Ở tuổi 38, bà quyết tâm bước chân vào Hollywood. Chỉ một năm sau, bà có vai chính trong các series truyền hình nổi tiếng, mở ra cơ hội tham gia hàng loạt tác phẩm đình đám như "The children of An Lac" (1980), "Hamburger hill" (1987) và "The joy luck club" (1993).